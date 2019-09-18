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تشمل عسير والباحة

طقس اليوم: هطول أمطار بمكة والمدينة وجازان

طقس اليوم: هطول أمطار بمكة والمدينة وجازان
weam.co/613487
الرياض- الوئام:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم ـ بمشيئة الله تعالى ـ تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ويستمر نشاط الرياح السطحية على الأجزاء الشمالية والوسطى من ساحل البحر الأحمر كذلك على منطقتي الشرقية ونجران والأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية الغربية في حين يتوقع تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف.

وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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