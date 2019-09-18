اثينا - الوئام:

يحل فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق أولمبياكوس اليوناني، وذلك في تمام الساعة السابعة إلا خمس دقائق من مساء اليوم الأربعاء الموافق 18 سبتمبر 2019 في دوري أبطال اوروبا لكرة القدم.

مشاهدة مباراة توتنهام وأولمبياكوس بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

المباراة ستقام على ستاد كارايساكي، ضمن مباريات الجولة الأولي من المجموعة الثانية بدوري أبطال اوروبا، وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت 1، بتعليق علي محمد علي.

مشاهدة مباراة توتنهام وأولمبياكوس بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

وتضم المجموعة الثانية كلا من : توتنهام الإنجليزي و أولمبياكوس اليوناني وبايرن ميونيخ الألماني وريد ستار بلجراد الصيربي.

مشاهدة مباراة توتنهام وأولمبياكوس بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

ويدخل الفريق اليوناني المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تحقيقه للعلامة الكاملة وتربعه علي صدارة ترتيب الدوري اليوناني برصيد 9 نقاط من 3 مباريات.

مشاهدة مباراة توتنهام وأولمبياكوس بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

بينما يدخل وصيف النسخة الماضية من البطولة المباراة، وهو في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 8 نقاط، خلف كلا من المتصدر ” ليفربول” وحامل اللقب مان سيتي.

مشاهدة مباراة توتنهام وأولمبياكوس بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

ويسعي الفريق الإنجليزي لاقتناص نقاط المباراة الثلاث، من أجل تصدر المجموعة والتأهل مبكرا، للمنافسة علي اللقب.

مشاهدة مباراة توتنهام وأولمبياكوس بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

موعد مباراة توتنهام وأولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا

البطولة: دوري أبطال أوروبا

المباراة: توتنهام الانجليزي ضد أولمبياكوس اليوناني المجموعات الجولة: 1

الملعب: ستاد كارايساكي

التوقيت: تمام الساعة السابعة إلا خمس دقائق من مساء اليوم الأربعاء الموافق 18 سبتمبر 2019.

الحكم: تيهومير بيين

مساعد حكم: مرغان توماس

مساعد حكم: كرونو شاريك

التعليق: علي محمد علي

القنوات الناقلة للمباراة:

Arena Sport 1

Idman Azerbaycan

beIN SPORTS HD 1

BT Sport 2 / HD

Ziggo Sport Select HD

Movistar Liga de Campeones HD1

RMC Sport 2

Polsat Sport Premium 1 HD

DAZN 1 HD