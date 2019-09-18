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بالإضافة لإصدارات جديدة من مكبرات الصوت

غوغل تكشف رسمياً عن هواتف «بكسل 4» أكتوبر المقبل

غوغل تكشف رسمياً عن هواتف «بكسل 4» أكتوبر المقبل
weam.co/613499
متابعات- الوئام:

أعلنت شركة غوغل رسمياً موعد الكشف عن الجيل الجديد من هواتفها الذكي (بكسل)، وذلك في 15 أكتوبر المقبل بمدينة نيويورك الأمريكية، وأرسلت بطاقة الدعوة مكتوباً فيها “تعالو شاهدوا بعض الأشياء الجديدة التي صنعتها غوغل.

ويُتوقع أن تُعلن غوغل خلال الحدث عن حواسيب جديدة من سلسلة “بكسل بوك”، بالإضافة إلى إصدارات جديدة من مكبرات الصوت الذكية التابعة لها من سلسلة “غوغل هوم”، حسب ما أورد موقع البوابة العربية للأخبار التقنية.

يُشار إلى أن هاتف (بكسل 4) شهد خلال الأشهر الماضية عدداً من التسريبات، التي كشفت عن تصميم مماثل للصورة التي نشرتها جوجل نفسها قبل أشهر. حتى أن الفيديو الترويجي الرسمي لهاتف (بكسل 4) سُرب، وقد احتوى على الألوان والتصميم ذاته لبطاقة الدعوة التي أرسلتها الشركة اليوم.

وأكد الفيديو – الذي مدته دقيقة واحدة – ما سُرِّب عن الهاتف حتى الآن، بالإضافة ما أكدته غوغل بنفسها في السابق، مثل دعم التحكم بالهاتف عن طريق الإماءات فقط دون الحاجة إلى لمسه، ووضع التصوير الفلكي، وتحسين القدرة على التصوير في الظلام.

كما تضمن الفيديو – الذي أُزيل لاحقاً من موقع يوتيوب لانتهاكه شروط الخدمة الخاصة بالموقع – استعراضاً لقدرات مساعد جوجل الرقمي، خاصةً في البحث في الصور، أما الهاتف، فيؤكد الفيديو أنه سوف يقدم كاميرتين ضمن نظام مربع الشكل.

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