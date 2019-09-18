تفاصيل الوظائف الشاغرة في تعليم مكة

مكة المكرمة- الوئام:

أعلنت إدارة تعليم مكة المكرمة عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة على لائحة المستخدمين بالمرتبة 31 وبند الأجور ( أ ). ومن ضمن الشروط ان يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

الا يزيد المؤهل الدراسي عن الشهادة الثانوية ولا يقل عن القدرة على القيام بعمل الوظيفة مع إجادة القراءة والكتابة وأن يكون مقر السكن في مدينة ( مكة المكرمة ) مع إحضار ما يثبت ذلك ، حسب رأي لجنة التوظيف وان لا يقل عمر المتقدم عن (35) عاما لمدارس البنات ولا عن (25) عام لمدارس البنين.

اجتياز المقابلة الشخصية بعد تحديد موعد المقابلة من قبل اللجنة وأن يكون جمع المتقدمين والمتقدمات من المسجلين في نظام ( ساعد ) بوزارة الخدمة المدنية وألا يكون متقاعدا من وظيفة حكومية أو تأمينات اجتماعية وأن يكون لائقا طبياً وأن يكون حسن السيرة والسلوك.

ألا يكون قد حكم عليه في قضية مخلة بالشرف والأمانة او لديه سوابق.

وتأمل الإدارة من المتقدمين الاكتفاء بالتقديم عن طريق رابط التقديم والذى سيتاح اعتباراً من اليوم الأربعاء الموافق 19-1-1441هـ حتى نهاية دوام يوم الأربعاء 26-1-1441هـ ولا يلزم مراجعة الإدارة.

سيتم إعلان أسماء المرشحين للمقابلة الشخصية عبر موقع الإدارة ووسائل الإعلام الإلكترونية و يتم استبعاد الطلبات التي لاتنطبق عليها الشروط وتعتبرجميع الطلبات السابقة الورقية والإلكترونية لاغية.

وسيتم التقديم من خلال الرابط التالي:

http://medu.gov.sa/em

اعتباراً من اليوم الأربعاء الموافق 19-1-1441هـ .