تنبيه عاجل: هطول أمطار رعدية وأتربة مُثارة على منطقة جازان

جازان- الوئام:

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على منطقة جازان تشمل مدينة جيزان ومحافظات أبو عريش وأحد المسارحة والحُرّث والداير والدرب والريث والطوال والعارضة والعيدابي وبيش وصامطة وصبيا وفيفا وهروب تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، واتخاذ التدابير والاحتياطات، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.