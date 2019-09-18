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أرامكو قادرة على التعامل بسرعة مع اي تطور

وزير المالية: عجز الميزانية 5.7 مليار ريال في النصف الأول

وزير المالية: عجز الميزانية 5.7 مليار ريال في النصف الأول
weam.co/613514
الرياض- الوئام:

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان اليوم الأربعاء أن عجز الميزانية السعودية 5.7 مليار ريال في النصف الأول. وقال خلال تصريحات صحافية أن إعلان أرامكو بشأن استئناف الإنتاج يثبت قدرتها على التعامل السريع مع أي أزمة.

وقال الوزير إنه يهنئ أرامكو على إعلانها أمس عن استئناف الإنتاج مما يثبت قدرتها على التعامل السريع مع الأزمات.

كان وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان قال أمس الثلاثاء إن المملكة ستستعيد فاقد إنتاج النفط بحلول نهاية سبتمبر أيلول
وإنها تمكنت من استعادة الإمدادات للعملاء إلى المستويات التي كانت عليها قبل الهجمات التي وقعت في مطلع الأسبوع على منشأتين سعوديتين عبر السحب من مخزوناتها النفطية الضخمة.

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