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حظي مستشفى الملك فهد بالنصيب الأكبر

«إحالتي» أنقذ حياة 2075 شخصاً في جازان

«إحالتي» أنقذ حياة 2075 شخصاً في جازان
weam.co/613519
جازان- الوئام:

تمكنت مستشفيات صحة جازان – بفضل الله – من التعامل مع 2075 حالة إنقاذ حياة خلال العام الماضي وذلك من خلال برنامج إحالتي.

وحظي مستشفى الملك فهد المركزي بالنصيب الأكبر منها، إذ نجح المستشفى في التعامل مع 1190 حالة إنقاذ حياة مشكلاً بذلك ما نسبته 57.35% من إجمالي الحالات بصحة جازان.

ويعد برنامج إحالتي أحد البرامج الإلكترونية لوزارة الصحة ويمتاز بتقديم المشورة الطبية بين أطباء المنشآت الصحية المختلفة لتدارس حالة المريض دون الحاجة إلى نقله، كما يوفر البرنامج الاحتياجات اللوجستية والتنسيقية لإحالة المريض من منشأة إلى منشأة طبية أخرى.

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