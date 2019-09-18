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إيران ترتبك بشدة ورئيسها: الحوثي وعناصره هاجموا منشأتي النفط السعوديتين

إيران ترتبك بشدة ورئيسها: الحوثي وعناصره هاجموا منشأتي النفط السعوديتين
weam.co/613521
طهران- الوئام:

خرج الرئيس الايراني حسن روحاني بتصريحات مرتبكة من جديد ، حيث اكد اليوم الاربعاء ان الحوثييين في اليمن هم من هاجموا منشات النفط السعودية على سبيل الانذار.

وقال الرئيس الإيراني إن بلاده لا تريد صراعا بالمنطقة وقال روحاني في تسجيل مصور بثته وسائل الإعلام الإيرانية “نحن
لا نريد صراعا في المنطقة… من بدأ الصراع؟ ليس اليمنيون.

وأضاف أن الحوثيين، وهم متحالفون مع إيران، هاجموا منشأتي نفط سعوديتين في مطلع الأسبوع “كإنذار” بعد هجمات على مستشفيات ومدارس وأسواق باليمن ألقيت باللائمة فيها على التحالف بقيادة السعودية.

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