سفير سعودي: من شبه المؤكد أن إيران تقف وراء الهجوم على منشأتي النفط

لندن- الوئام:

قال السفير السعودي في لندن الأمير خالد بن بندر بن سلطان آل سعود اليوم الأربعاء إن إيران هي المسؤولة بشكل شبه مؤكد عن الهجوم على منشأتي النفط السعوديتين مطلع الأسبوع.

وقال السفير لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) “من شبه المؤكد أنه كان بدعم إيراني”.

وأضاف “نحاول عدم اتخاذ رد فعل سريع للغاية لأن آخر ما نريده هو المزيد من الصراع في المنطقة”.

وتابع “نحقق في الأمر. نعمل مع شركائنا في الولايات المتحدة والأمم المتحدة وبريطانيا وكل من يريد المشاركة لمساعدتنا في معرفة ماذا حدث ومن أين جاء الهجوم”.

وقال مسؤول أمريكي لرويترز إن الولايات المتحدة ترى أن الهجوم الذي عطل منشأتي النفط السعوديتين جاء من جنوب غرب إيران وهو تقييم يؤدي لتصاعد التوتر في الشرق الأوسط.