مركز الأمير سلطان لجراحة القلب بالرياض يحتفل باليوم العالمي لسلامة المرضى

جدة- الوئام- هاني الثبيتي:

نظم مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة بالرياض يوم أمس الثلاثاء 17/9/2019م اليوم العالمي لسلامة المرضى وذلك في مبنى العيادات الخارجية ومبنى التنويم الرئيسي لمركز القلب.

وحظيت الفعالية بمشاركة العديد من منسوبي المركز من الكادر الطبي والفني بالإضافة إلى المرضى المراجعين للمركز.

وقد تم تدشين الفعاليات بأخذ جولة على المعرض المصاحب والأقسام الطبية في المركز بعد ذلك أقيمت محاضرتين عن سلامة المرضى الأولى للمركز السعودي لسلامة المرضى والثانية لإدارة تطوير الجودة وسلامة المرضى بمركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة .

ويهدف المركز من هذه الفعالية إلى حث مقدمي الرعاية الصحية على الإلتزام بسلامة المرضى وتكريس الوعي بأهمية ذلك وتعزيز ثقافة سلامة المرضى و تفعيل مبادرات مكافحة العدوى والجراحة الامنة .

يأتي ذلك تزامناً مع إطلاق منظمة الصحة العالمية حملتها العالمية للتوعية بسلامة المرضى وحث الجميع من العاملين في المجال الطبي أو المرضى على إظهار التزامهم بجعل الرعاية الصحية أكثر أماناً .

تجدر الإشارة بأن مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة يسعى جاهداً بالمشاركة في الأيام العالمية التي تتعلق مباشرة بأمراض وجراحة القلب كاليوم العالمي للقلب وغيرها من الأيام الطبية العالمية التي تتعلق بأمراض القلب.