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الصادر بالمرسوم الملكي

«المنافسة» تستعرض مسودة اللائحة التنفيذية

«المنافسة» تستعرض مسودة اللائحة التنفيذية
weam.co/613531
الرياض- الوئام:

في إطار التعاون بين الهيئة العامة للمنافسة والمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عقدت الهيئة يوم الثلاثاء 18 محرم 1441هـ، (الموافق 17 سبتمبر 2019م) ورشة العمل الرابعة بعنوان “طرح مسودة اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة الجديد واستقبال المرئيات”.

تم تسليط الضوء على مسودة اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 26/6/1440هـ، وجرى استعراض مسودة للائحة ومناقشة المرئيات، ومن المقررأن يكون الموعد النهائي لاستقبال المرئيات يوم الخميس 20 محرم 1441هـ الموافق 19 سبتمبر 2019م.

الجدير ذكره أن ورشة العمل هذه تأتي ضمن سلسلة ورش العمل التي تقيمها الهيئة العامة للمنافسة في مختلف مناطق المملكة، حيث نظمت الهيئة ثلاث ورش عمل للائحة التنفيذية في مدينة جدة والمنطقة الشرقية ومدينة الرياض.

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