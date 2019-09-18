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أحدهم قيادي بحركة إرهابية

مصر.. مصرع 9 عناصر إرهابية في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن

مصر.. مصرع 9 عناصر إرهابية في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن
weam.co/613544
القاهرة - الوئام:

كشف بيان لوزارة الداخلية المصرية أن الأجهزة الأمنية داهمت وكرين بمدينتي العبور و15 مايو، للقبض على عدد من الإرهابيين، ما أسفر عن مصرع 9 عناصر، عقب تبادل لإطلاق النار مع القوات.

وأوضح البيان أن “من بين العناصر الإرهابية التي لقت مصرعها محمود غريب قاسم القيادي بحركة (لواء الثورة)، واسمه الحركي (خلف الدهشوري)، المتورط فى حادثي اغتيال العميد قوات مسلحة عادل رجائي، واستهداف كمين شرطة العجيزى بالمنوفية”.

وعثرت القوات بحوزتهم على 6 أسلحه آلى، فردين خرطوش، كمية من مادتى RSALT والنترات، مجموعة من الدوائر الكهربائية، عبوة متفجرة، هيكلين عبوات.

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