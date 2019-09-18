التعليقات: 0

الخارجية الفرنسية: نريد إرساء الحقائق قبل التعليق على هجوم أرامكو

الخارجية الفرنسية: نريد إرساء الحقائق قبل التعليق على هجوم أرامكو
weam.co/613547
وكالات- الوئام

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الأربعاء، إن بلادها لن تسارع بإدلاء تعليقات عن الجهة المسؤولة عن الهجوم الذي استهدف منشأتي النفط السعوديتين قبل “إرساء الحقائق”.

وردا على سؤال خلال إفادة عبر الإنترنت عما إذا كانت فرنسا تعتبر التحليل السعودي والأمريكي الذي يشير إلى مسؤولية إيران عن الهجمات محل تصديق، قالت المتحدثة “نتشارك الرغبة في إرساء الحقائق بحذر قبل إبداء أي رد فعل”.

وذكر مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وقت سابق اليوم أن باريس سترسل خبراء إلى السعودية للمساعدة في التحقيقات في الهجوم.

روابط ذات صلة

فرنسا ترسل خبراء للتحقيق في الهجوم على منشأتي النفط بالسعودية

فرنسا ترسل خبراء للتحقيق في الهجوم على منشأتي النفط بالسعودية

بنس: الجيش الأمريكي مستعد بعد هجوم أرامكو

بنس: الجيش الأمريكي مستعد بعد هجوم أرامكو

رغم الهجوم.. مصادر: “أرامكو” تمضي قدمًا في خطة الطرح العام الأولي

رغم الهجوم.. مصادر: “أرامكو” تمضي قدمًا في خطة الطرح العام الأولي

بعد هجوم أرامكو.. مصادر: إنتاج النفط سيعود بأسرع من المتوقع

بعد هجوم أرامكو.. مصادر: إنتاج النفط سيعود بأسرع من المتوقع

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>