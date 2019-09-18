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الثلاثاء.. آلاف الإيرانيين يتجمعون في نيويورك لدعم تغيير نظام الملالي

الثلاثاء.. آلاف الإيرانيين يتجمعون في نيويورك لدعم تغيير نظام الملالي
weam.co/613569
متابعات- الوئام

يتجمع آلاف الإيرانيين، الثلاثاء المقبل، في نيويورك، بالتزامن مع افتتاح الدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، في مظاهرة كبرى لدعم سعي الشعب الإيراني لتغيير النظام، ودعوة المجتمع الدولي إلى الحزم تجاه الثيوقراطية القمعية التي ترعى الإرهاب التي تحكم إيران.

كما سيدعو التجمع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى فرض عقوبات شاملة على النظام بسبب الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، وتصدير الإرهاب، واستمرار البرنامج النووي والصاروخي، وإحداث الفوضى في منطقة الشرق الأوسط.

ومن المقرر أن يلقي العديد من المتحدثين البارزين، وعلى رأسهم السناتور جو ليبرمان، كلمة أمام التجمع.

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