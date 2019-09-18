عاجل.. “المالكي”: الهجوم على أرامكو جاء من الشمال وبالتأكيد كان مدعوما من إيران

عقدت وزارة الدفاع، اليوم الأربعاء، مؤتمرًا صحفيًا لكشف تفاصيل الهجوم على منشأتي أرامكو، التي وقعت، السبت الماضي.

وقال العقيد تركي المالكي: “لدينا أدلة على تورط إيران في أعمال تخريب في المنطقة عبر وكلائها”، مشيرًا إلى أن الهجوم على أرامكو جاء من الشمال وبالتأكيد كان مدعوما من إيران،

وأكد أن وزارة الدفاع لديها أدلة على أن هجوم أرامكو لم ينطلق من اليمن، لافتًا إلى أن إيران تقف وراء هجمات على المدنيين في السعودية عبر وكلائها في اليمن.

وأضاف “المالكي”، أن الهجوم على “بقيق” و “خريص” هو امتداد لهجمات سابقة تقف خلفها إيران، لافتًأ إلى أن طائرات مسيرة إيرانية الصنع من طراز “دلتا-ونج” شاركت في الهجوم على أرامكو.

وأوضح أن هجوم أرامكو لم يستهدف السعودية فقط بل أيضا المجتمع الدولي وأمن الطاقة، داعيًا المجتمع الدولي للتعامل مع ممارسات إيران الخبيثة في المنطقة.