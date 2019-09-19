الرياض- الوئام:

أكد النرويجي أولي جونار سولسكاير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي أنه سيدخل بعض التغييرات على تشكيل الفريق في مباراته أمام أستانا الكازاخي في مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي لكرة

القدم مساء اليوم الخميس الموافق 19-9-2019.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وأستانا بث مباشر في الدوري الأوروبي

وانضم المهاجم دانييل جيمس إلى زميله الفرنسي بول بوجبا في قائمة الغائبين بسبب الإصابة، إضافة إلى لوك شاو وأنطوني مارتيال.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وأستانا بث مباشر في الدوري الأوروبي

وأصبح المهاجم جيسي لينجارد جاهزاً للعودة، وأكد سولسكاير أن العديد من اللاعبين الشباب بالفريق سينالون فرصتهم.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وأستانا بث مباشر في الدوري الأوروبي

وقال سولسكاير في حديثه مع الصحفيين: ” سنرى الفريق الأن، سيكون هناك العديد من اللاعبين الشباب في مباراة اليوم، ماسون جرينوود سوف يلعب بلا شك”.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وأستانا بث مباشر في الدوري الأوروبي

وأضاف: “أكسيل توانزيب سيلعب من البداية، لدينا قائمة كبيرة، مباريات الاستعداد للموسم كانت رائعة حقاً، أكسيل واحد من اللاعبين الذين لم يشاركوا في التشكيل الأساسي حتى الأن، إنها فرصتهم لينالوا بعض الدقائق”.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وأستانا بث مباشر في الدوري الأوروبي

وتابع أن الإسباني ديفيد دي خيا حارس مرمى الفريق الذي وقع على عقد جديد مع الفريق حتى 2023، سيأخذ راحة من هذه المباراة.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وأستانا بث مباشر في الدوري الأوروبي

وواصل سولسكاير: “بالطبع، سيرجيو روميرو سيبدأ المباراة اليوم”.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وأستانا بث مباشر في الدوري الأوروبي

واختتم المدرب النرويجي تصريحاته قائلاً : “لقد أثبت روميرو أنه حارس مرمى الفريق المفضل بعد ديفيد دي خيا… أبقيه جاهزاً دوما حال حدث أي شيء لخيا، حان الوقت أمامه ليقضي بعض الوقت في الملعب”.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وأستانا بث مباشر في الدوري الأوروبي

من جهة اخرى أعلن مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم أن مدافعه فيكتور ليندلوف وقع عقدا جديدا مع النادي ليبقى في أولد ترافورد حتى يونيو حزيران 2024 على الأقل.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وأستانا بث مباشر في الدوري الأوروبي

وانضم اللاعب الدولي السويدي البالغ من العمر 25 عاما إلى يونايتد في 2017 وشارك في 74 مباراة حتى الآن. وهناك بند يسمح

بتمديد العقد لعام إضافي.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وأستانا بث مباشر في الدوري الأوروبي

وقال المدرب أولي جونار سولشار لموقع النادي على الإنترنت “أشعر بسعادة غامرة لان (ليندلوف) سيبقى مع مانشستر يونايتد. نتطلع جميعا إلى العمل معا لتحقيق النجاح وإعادة النادي إلى المكانة التي يستحقها”.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وأستانا بث مباشر في الدوري الأوروبي

ويحتل يونايتد حاليا المركز الرابع بعد خمس مباريات في الدوري الممتاز وسيستضيف استانة في الدوري الأوروبي اليوم الخميس.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وأستانا بث مباشر في الدوري الأوروبي

موعد مباراة مانشستر يونايتد وأستانا في الدوري الأوروبي

البطولة : الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ)

المباراة: مانشستر يونايتد – إنجلترا ضد إف سي أستانا – كازاخستان المجموعات الجولة: 1

الملعب: أولد ترافورد

الحكم: فرونسوا ليتيزكي

مساعد حكم: سيريل موجنييه

مساعد حكم: مهدي رحموني

التوقيت: تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الخميس الموافق 19-9-2019.

القنوات الناقلة للمباراة:

Sport TV 3

Arena Sport 4

Idman Azerbaycan

beIN SPORTS HD 1

BT Sport 2 / HD

Arena Sport 1 HD Cro

Movistar Liga de Campeones HD

RMC Sport 1

Polsat Sport Premium PPV 4 HD

Fox Sports 4 NL