لندن- الوئام:

تستحوذ المباراة بين أرسنال الإنجليزي ومضيفه إنتراخت فرانكفورت الألماني على معظم الاهتمام من بين جميع المباريات الـ24 التي تقام مساء اليوم الخميس الموافق 19-9-2019 في الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات بالدوري الأوروبي لكرة القدم.

مشاهدة مباراة أرسنال وفرانكفورت الالماني بث مباشر في الدوري الأوروبي

ويرفع 48 فريقا الستار غدا عن فعاليات هذا الدور الذي يشهد منافسة شرسة في 12 مجموعة مختلفة على 24 مقعدا في الدور التالي (دور الــ32) للبطولة التي تقام مباراتها النهائية هذا الموسم بمدينة دانسك البولندية في 27 أيار/مايو 2020 .

مشاهدة مباراة أرسنال وفرانكفورت الالماني بث مباشر في الدوري الأوروبي

ويحل أرسنال الذي خسر المباراة النهائية للبطولة في الموسم ضيفا على إنتراخت فرانكفورت الذي بلغ المربع الذهبي للبطولة في الموسم الماضي أيضا لكنه خسر بركلات الترجيح أمام تشيلسي الإنجليزي الذي توج باللقب بعدها.

مشاهدة مباراة أرسنال وفرانكفورت الالماني بث مباشر في الدوري الأوروبي

ولم يسبق لإنتراخت وأرسنال أن التقيا في أي من البطولات الأوروبية ما يزيد الإثارة في هذه المباراة التي تأتي في إطار سلسلة طويلة من المواجهات بين الفرق الألمانية ونظيرتها الإنجليزية في البطولات الأوروبية على مدار السنوات الأخيرة.

مشاهدة مباراة أرسنال وفرانكفورت الالماني بث مباشر في الدوري الأوروبي

واجتاز إنتراخت فرانكفورت ثلاثة أدوار تأهيلية من أجل المشاركة في دور المجموعات للبطولة هذا الموسم فيما يخوض أرسنال دور المجموعات مباشرة لتكون مباراة اليوم هي الأولى له في البطولة منذ هزيمته 1 / 4 في نهائي الموسم الماضي أمام تشيلسي الذي يشارك حاليا في دوري أبطال أوروبا.

مشاهدة مباراة أرسنال وفرانكفورت الالماني بث مباشر في الدوري الأوروبي

وتشهد مباراة اليوم عودة ثلاثة لاعبين ألمان إلى اللعب في بلادهم وهم مسعود أوزيل وبيرند لينو وشكودران موستافي نجوم أرسنال.

مشاهدة مباراة أرسنال وفرانكفورت الالماني بث مباشر في الدوري الأوروبي

ويبدأ إنتراخت مباراة اليوم بخط هجوم يشهد تغييرات كبيرة حيث يقود الهولندي باس دوست والبرتغالي أندري سيلفا هجوم الفريق حاليا بعد رحيل سيباستيان هالر ولوكا جوفيتش وآنتي ريبيتش عن صفوف الفريق.

مشاهدة مباراة أرسنال وفرانكفورت الالماني بث مباشر في الدوري الأوروبي

ولم يعد إنتراخت فرانكفورت من الفرق ذات الترشيحات الضعيفة حيث يعتبر مرشحا بقوة للعبور مع أرسنال من المجموعة السادسة التي تشهد اليوم أيضا المواجهة بين ستاندر ليج البلجيكي وفيتوريا جيمارايش البرتغالي.

مشاهدة مباراة أرسنال وفرانكفورت الالماني بث مباشر في الدوري الأوروبي

وقال النمساوي آدي هويتر المدير الفني لإنتراخت : “أرسنال هو الفريق المرشح بالطبع. لكننا نعتقد أن لدينا فرصة”.

مشاهدة مباراة أرسنال وفرانكفورت الالماني بث مباشر في الدوري الأوروبي

وأضاف زميله داني دا سكوتا : “الفارق هو أننا لم نعد الفريق المرشح للخروج. أعتقد أن لدينا أرضية دولية حاليا بعد ما قدمناه في الموسم الماضي”.

مشاهدة مباراة أرسنال وفرانكفورت الالماني بث مباشر في الدوري الأوروبي

كما تشهد البطولة هذا الموسم فريقا مرشحا آخر من الدوري الإنجليزي وهو مانشستر يونايتد الفائز بلقب البطولة في 2017 والذي يستهل مسيرته في البطولة بمواجهة ضيفه أسطانا من كازاخستان ضمن منافسات المجموعة الثانية عشرة التي تشهد غدا أيضا مواجهة مثيرة بين بارتيزان بلجراد الصربي وألكمار الهولندي.

مشاهدة مباراة أرسنال وفرانكفورت الالماني بث مباشر في الدوري الأوروبي

ويلتقي وولفرهامبتون الإنجليزي الوجه الجديد للبطولة مع سبورتنج براجا البرتغالي ضمن منافسات المجموعة الحادية عشرة التي تشهد أيضا المواجهة بين سلوفان براتيسلافا السلوفاكي وبشكتاش التركي.

مشاهدة مباراة أرسنال وفرانكفورت الالماني بث مباشر في الدوري الأوروبي

ويعتقد أداما تراوري مهاجم وولفرهامبتون أن خبرة المدرب البرتغالي نونو إسبريتو سانتو قد تفيد الفريق. وقال : “وجود لاعبين برتغاليين في صفوف فريقنا وكذلك المدرب البرتغالي سيفيدنا بالتأكيد”.

مشاهدة مباراة أرسنال وفرانكفورت الالماني بث مباشر في الدوري الأوروبي

وأضاف : “يعلمون كيف يلعب الفريق البرتغالي ، ويعلمون اللاعبين بالفريق المنافس ومستوى الدوري الذي يلعب به كما سبق لهم أن التقوا مرارا مع فرق مثل براجا”.

مشاهدة مباراة أرسنال وفرانكفورت الالماني بث مباشر في الدوري الأوروبي

ويستضيف فولفسبورج الألماني فريق أوليكساندريا الأوكراني الذي يخوض البطولة الأوروبية للمرة الأولى حيث يتنافسان في المجموعة التاسعة التي تشهد أيضا المواجهة بين جنت البلجيكي وسانت اتيان الفرنسي.

مشاهدة مباراة أرسنال وفرانكفورت الالماني بث مباشر في الدوري الأوروبي

موعد مباراة أرسنال وفرانكفورت الالماني في الدوري الأوروبي

البطولة : الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ)

المباراة: آينتراخت فرانكفورت – ألمانيا ضد آرسنال – إنجلترا المجموعات الجولة: 1

الملعب: كومرزبنك ارينا

الحكم: دافيدي ماسا

مساعد حكم: البيرتو تيغوني

مساعد حكم: ستيفانو الاسيو

التوقيت: تقام المواجهة المثيرة في تمام الساعة 6:55 مساء اليوم الخميس 19-9-2019.

القنوات الناقلة:

Arena Sport 1

beIN SPORTS HD 1

BT Sport 2 / HD

Sport TV 5

Arena Sport 3 HD Cro

Movistar Liga de Campeones HD3

RMC Sport 2

Polsat Sport Premium 2 HD

DAZN 1 HD