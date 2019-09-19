أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم الخميس والبث المباشر

الرياض- الوئام:

تجرى مساء اليوم الخميس الموافق 19-9-2019 العديد من المواجهات المثيرة حيث يلتقي مانشستر يونايتد الانجليزي وأستانا الكازاخي، فيما يواجه أرسنال الانجليزي فريق انتراخت فرانكفورت الالماني في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم في أبرز المواجهات المثيرة بالبطولة.

فيما يلتقي ضمك مع الشباب والرائد مع التعاون في بطولة الدوري السعودي لكرة القدم.

وفيما يلي أبرز مباريات اليوم الخميس 19-9-2019:

الدوري الأوروبي:

19:55 أبويل نيقوسيا – قبرص ضد أف 91 ديديلانجي – لوكسمبرج

19:55 كارباغ اغدام – إذربيجان ضد إشبيلية – إسبانيا

19:55 بازل – سويسرا ضد كراسنودار – روسيا

19:55 خيتافي – إسبانيا ضد طرابزون سبور – تركيا

19:55 رين – فرنسا ضد سيلتك – إسكوتلندا

19:55 كلوج – رومانيا ضد لاتسيو – إيطاليا

19:55 آينتراخت فرانكفورت – ألمانيا ضد آرسنال – إنجلترا

19:55 ستاندر دو لياج – بلجيكا ضد فيتوريا غيماريش – البرتغال

19:55 دينامو كييف – أوكرانيا ضد مالمو – السويد

19:55 كوبنهاجن – الدانمارك ضد لوغانو – سويسرا

19:55 بي إس في آيندهوفن – هولندا ضد سبورتينج لشبونة – البرتغال

19:55 لاسك لينز – النمسا ضد روزنبورغ – النرويج

22:00 روما – إيطاليا ضد إسطنبول باشاك شهير – تركيا

22:00 بوروسيا مونشنغلادباخ – ألمانيا ضد وولفسبيرجر – النمسا

22:00 مانشستر يونايتد – إنجلترا ضد إف سي أستانا – كازاخستان

22:00 بارتيزان بلجراد – صربيا ضد إي زد آلكمار – هولندا

22:00 وولفرهامبتون – إنجلترا ضد سبورتينغ براغا – البرتغال

22:00 سلوفان براتيسلافا – سلوفاكيا ضد بشكتاش – تركيا

22:00 فولفسبورج – ألمانيا ضد أوليكساندريا – أوكرانيا

22:00 جينت – بلجيكا ضد سانت إيتيان – فرنسا

22:00 لودوجوريتس رازجراد – بلغاريا ضد سسكا موسكو – روسيا

22:00 إسبانيول – إسبانيا ضد فرينكفاروزي – المجر

22:00 بورتو – البرتغال ضد يونج بويز – سويسرا

22:00 جلاسكو رينجرز – إسكوتلندا ضد فينورد روتردام – هولندا

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان:

18:50 ضمك ضد الشباب

20:20 الرائد ضد التعاون

وفيما يلي أبرز مباريات البث المباشر بصحيفة الوئام:

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وأستانا بث مباشر في الدوري الأوروبي

https://www.alweeam.com.sa/613615

مشاهدة مباراة أرسنال وفرانكفورت الالماني بث مباشر في الدوري الأوروبي

https://www.alweeam.com.sa/613616