“تعليم الرياض”: الحافلة المتسببة في وفاة طالبة بحي الشفا تابعة لـ “نقل خاص” #وفاه_الطالبه_ليان_تركي_مبارك

الوئام-الرياض

أوضح المتحدث الرسمي لإدارة التعليم في منطقة الرياض، الأستاذ علي بن محمد الغامدي أن الحافلة المتسببة في وفاة طالبة أمام منزل أسرتها بحي الشفا أمس (الثلاثاء) تابعة لنقل خاص، ولا تتبع لإدارة التعليم في الرياض.

وأضاف الغامدي في بيان صحفي: “الحادثة وقعت بعد نهاية اليوم الدراسي، وتم نقل الطالبة إلى مدينة الملك سعود الطبية، وتوفيت لاحقاً “، مقدماً تعازي منسوبي التعليم لذوي الطالبة، سائلاً الله لها الرحمة والمغفرة.

وأكد المتحدث الرسمي لتعليم الرياض أن الإدارة وضعت تنظيمات واشتراطات للنقل الخاص، وأبلغت أولياء الأمور من خلال منسقات النقل المدرسي بتلك التنظيمات، والتي من أهمها التأكد من نظامية السائق، ومؤسسة النقل التي ينتمي لها، وتوفر شروط السلامة فيها.