التعليقات: 0

في بيان

“تعليم الرياض”: الحافلة المتسببة في وفاة طالبة بحي الشفا تابعة لـ “نقل خاص” #وفاه_الطالبه_ليان_تركي_مبارك

“تعليم الرياض”: الحافلة المتسببة في وفاة طالبة بحي الشفا تابعة لـ “نقل خاص” #وفاه_الطالبه_ليان_تركي_مبارك
weam.co/613625
الوئام-الرياض

أوضح المتحدث الرسمي لإدارة التعليم في منطقة الرياض، الأستاذ علي بن محمد الغامدي أن الحافلة المتسببة في وفاة طالبة أمام منزل أسرتها بحي الشفا أمس (الثلاثاء) تابعة لنقل خاص، ولا تتبع لإدارة التعليم في الرياض.
وأضاف الغامدي في بيان صحفي: “الحادثة وقعت بعد نهاية اليوم الدراسي، وتم نقل الطالبة إلى مدينة الملك سعود الطبية، وتوفيت لاحقاً “، مقدماً تعازي منسوبي التعليم لذوي الطالبة، سائلاً الله لها الرحمة والمغفرة.
وأكد المتحدث الرسمي لتعليم الرياض أن الإدارة وضعت تنظيمات واشتراطات للنقل الخاص، وأبلغت أولياء الأمور من خلال منسقات النقل المدرسي بتلك التنظيمات، والتي من أهمها التأكد من نظامية السائق، ومؤسسة النقل التي ينتمي لها، وتوفر شروط السلامة فيها.

روابط ذات صلة

أمنت في رحاب الرحمن فـ«نامت»

أمنت في رحاب الرحمن فـ«نامت»

النائب العام يوجه بالتحقيق في وفاة طالبة جامعة حائل

النائب العام يوجه بالتحقيق في وفاة طالبة جامعة حائل

مستشفى المخواه ينقذ حياة طفلة عامين ونصف نسيها أهلها في السيارة لثلاث ساعات

مستشفى المخواه ينقذ حياة طفلة عامين ونصف نسيها أهلها في السيارة لثلاث ساعات

“المخاض” يداهم طالبة في لجنة اختبارات الطائف

“المخاض” يداهم طالبة في لجنة اختبارات الطائف

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>