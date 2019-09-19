التعليقات: 0

تمتد إلى الأجزاء الشرقية

طقس اليوم: تدني الرؤية الأفقية في الشرقية والرياض

طقس اليوم: تدني الرؤية الأفقية في الشرقية والرياض
weam.co/613631
الرياض- الوئام:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم ـ بمشيئة الله تعالى ـ تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية والرياض تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقة نجران وكذلك على طول ساحل البحر الأحمر.

في حين تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير تمتد إلى مرتفعات الباحة والطائف.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين , وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

روابط ذات صلة

وزير المالية: عجز الميزانية 5.7 مليار ريال في النصف الأول

وزير المالية: عجز الميزانية 5.7 مليار ريال في النصف الأول

تنبيه عاجل: هطول أمطار رعدية وأتربة مُثارة على منطقة جازان

تنبيه عاجل: هطول أمطار رعدية وأتربة مُثارة على منطقة جازان

الدفاع المدني يطلق صافرات الإنذار بالرياض والدرعية والخرج والدلم

الدفاع المدني يطلق صافرات الإنذار بالرياض والدرعية والخرج والدلم

طقس اليوم: هطول أمطار بمكة والمدينة وجازان

طقس اليوم: هطول أمطار بمكة والمدينة وجازان

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>