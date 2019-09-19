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أمر غير قابل للتصديق

فرنسا: ليس دقيقاً أن مليشيا الحوثي هاجمت منشآت أرامكو السعودية

فرنسا: ليس دقيقاً أن مليشيا الحوثي هاجمت منشآت أرامكو السعودية
weam.co/613652
باريس- الوئام:

قال وزير خارجية فرنسا جان لو دريان إن قيام مسلحين يمنيين بمهاجمة منشأتي النفط السعوديتين أمر غير قابل للتصديق.

و قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان اليوم الخميس إن إعلان الحوثيين في اليمن مسؤوليتهم عن الهجوم الذي استهدف منشأتي نفط سعوديتين “يصعب تصديقه”.

وأضاف لو دريان في حديث لتلفزيون سي نيوز “أعلن المتمردون في اليمن أنهم شنوا هذا الهجوم. هذا يصعب تصديقه إلى حد ما”.

وتابع قائلا “هناك تحقيق دولي، فلننتظر نتائجه. لن يكون لي رأي بعينه قبل هذه النتائج”، مضيفا أن التحقيق في الهجمات سيكون سريعا.

وأشارت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسعودية بإصبع الاتهام إلى إيران في الهجمات التي وقعت يوم 14 سبتمبر أيلول
واستهدفت معملين أحدهما أكبر مصفاة لتكرير النفط الخام في العالم وأوقفت نصف إنتاج السعودية في بادئ الأمر.

ونفت إيران التي تدعم جماعة الحوثي أي دور لها في الهجمات.

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