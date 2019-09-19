قرار مفاجئ من سعد الحريري بإغلاق قناة المستقبل

بيروت- الوئام:

أعلن رئيس وزراء لبنان سعد الحريري عن تعليق العمل في تلفزيون المستقبل وتصفية حقوق العاملين والعاملات فيها.وقال الحريري في بيان: يعز عليّ أن أعلن اليوم قراراً بتعليق العمل في تلفزيون المستقبل وتصفية حقوق العاملين والعاملات، للأسباب المادية ذاتها التي أدت الى إقفال جريدة المستقبل.

وأضاف: أن الشاشة لن تنطفئ والمحطة لا تتخذ قراراً بوقف العمل، بل تعلن نهاية مرحلة من مسيرتها لتتمكن من معالجة الأعباء المادية المتراكمة، وتستعدّ لمرحلة جديدة تتطلع فيها إلى العودة في غضون الأشهر المقبلة.

وقدم الحريري شكره واعتذاره لكل العاملين والعاملات في تلفزيون وجريدة المستقبل.