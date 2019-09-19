الذهب يستقر وسط ضبابية في توقعات السياسة النقدية الأمريكية

لندن- الوئام:

استقرت أسعار الذهب دون تغير يذكر اليوم الخميس بعد هبوط حاد في الجلسة السابقة، مع توخي المستثمرين الحذر في ظل عدم وضوح مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

وخفض المركزي الأمريكي أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام بموافقة سبعة أعضاء ورفض ثلاثة في تصويت أجري أمس الأربعاء، لكنه استبعد مزيدا من التخفيضات في ظل استمرار قوة سوق العمل.

كان الخفض متوقعا على نطاق واسع، لكن انقسام التصويت أثار بعض القلق بشأن توقعات مسار السياسة النقدية في المستقبل.

وقالت مارجريت يانج يان، محللة الأسواق لدى سي.إم.سي ماركتس “يشعر المتعاملون بخيبة أمل تجاه تفرع مسار تخفيضات الفائدة في المستقبل، وتقلص السوق توقعاتها لبضع تخفيضات جديدة في الأشهر المقبلة”.

ويقلل خفض أسعار الفائدة تكلفة الفرصة البديلة لحائزي الذهب الذي لا يدر عائدا، ويؤثر سلبا على الدولار.

وبحلول الساعة 0636 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.1 بالمئة إلى 1495.36 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما هبط واحدا بالمئة أمس الأربعاء.

غير أن سعر المعدن في العقود الأمريكية الآجلة انخفض 0.8 بالمئة إلى 1503 دولارات للأوقية.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة قليلا في المعاملات الفورية إلى 17.72 دولار للأوقية، في حين لم يطرأ تغير يذكر على البلاتين والبلاديوم ليستقرا عند 930.34 دولار و1590.79 دولار للأوقية.