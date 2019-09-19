التعليقات: 0

بالتنسيق مع شركة نجم

مسؤول: إدراج شركات التأمين ضمن برنامج مكافحة الاحتيال

مسؤول: إدراج شركات التأمين ضمن برنامج مكافحة الاحتيال 
weam.co/613660
متابعات- الوئام:

كشف الدكتور محمد السليمان، الرئيس التنفيذي لشركة نجم لخدمات التأمين، أن هناك تنسيقا لتوقيع اتفاقيات رسمية مع شركات التأمين، ليتم إدراجها ضمن برامج دعم إدارة “مكافحة الاحتيال” في المملكة، وذلك خلال الربع الأول العام المقبل 2020.

وقال أن الاتفاقيات المستهدفة سيكون لها مردود مالي، حيث تعمل الشركة على إعادة هيكلة للإيرادات للمساهمة في دعم مكافحة الاحتيال، لافتًا إلى أن شركة نجم ملزمة من مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” رسميا بدور مكافحة الاحتيال بحسب الاقتصادية.

من جهة أخرى أعلنت شركة “ساس”، العاملة في مجال تقنيات تحليلات البيانات ومكافحة الاحتيال مع شركة “نجم”، عن إبرام اتفاقية تعاون تقني يهدف إلى مواجهة حالات الاحتيال في مطالبات التأمين على المركبات والحد منها.

روابط ذات صلة

وظائف للسعوديات في شركة نجم

وظائف للسعوديات في شركة نجم

تشغيل المرحلة الثالثة من محطات الفحص الدوري للسيارات خلال الفترة المسائية

تشغيل المرحلة الثالثة من محطات الفحص الدوري للسيارات خلال الفترة المسائية

شاهد: الأرقام تتحدث… نقابة السيارات رفعت مستوى النقل والتفويج لضيوف الرحمن

شاهد: الأرقام تتحدث… نقابة السيارات رفعت مستوى النقل والتفويج لضيوف الرحمن

مؤسسة النقد تصدر قواعد تنظيمية جديدة لشركات التمويل الاستهلاكي

مؤسسة النقد تصدر قواعد تنظيمية جديدة لشركات التمويل الاستهلاكي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>