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إلا في حالات معينة

الخثلان يحّذر السعوديات: إيقاف الإنجاب أو منعه غير جائز

الخثلان يحّذر السعوديات: إيقاف الإنجاب أو منعه غير جائز
weam.co/613661
متابعات- الوئام:

أوضح أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور سعد الخثلان، حكم منع الإنجاب وإجراء عملية لإيقافه، مبيناً أنه غير جائز إلا في حالات معينة كأن يكون منعاً مؤقتاً.

وقال الشيخ الخثلان في لقائه ببرنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، إن منع الإنجاب بالكلية غير جائزة، أما إن كان بصفة مؤقتة فلا بأس به، ويدخل في ذلك أيضاً العزل.

وأضاف أنه في حال كان الإنجاب أو الحمل فيه ضرر على صحة المرأة فيجوز منعه، أما في حال اكتفى الزوجان بما أنجباه من أبناء ورغبا في التفرغ لتربيتهم، فيجوز منع الإنجاب مؤقتاً لتنظيم النسل، ولا يجوز المنع الدائم.

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