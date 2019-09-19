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والتعليم تحقق

الدمام.. طالب يطعن زميله بآلة حادة إثر شجار نشب بينهما

الدمام.. طالب يطعن زميله بآلة حادة إثر شجار نشب بينهما
weam.co/613690
متابعات - الوئام

شهدت إحدى مدارس غرب الدمام واقعة صادمة أمس الأربعاء، بعد شجار بين طالبين في المرحلة الثانوية، أقدم أحدهما على طعن الآخر بآلة حادة وإصابته بجرح في يده.

وباشرت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية التحقيق في الواقعة، فيما أكد سعيد الباحص المتحدث باسم تعليم الشرقية أن “الإدارة اتخذت الإجراءات المناسبة حيال الواقعة، وتم إسعاف الطالب المصاب ونقله بواسطة إسعاف الهلال الأحمر إلى المستشفى المركزي بالدمام”.

وأضاف الباحص، في تعليقه على الواقعه، أنه تم “إبلاغ الجهات الأمنية، والاتصال بأولياء أمور الطلاب وإبلاغهم بالواقعة”. مؤكدا أن “حالة الطالب مطمئنة وغادر المستشفى”.

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