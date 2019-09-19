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سوّقت جهازا بادعاءات غير دقيقة

“الغذاء والدواء” تستدعي إحدى المشاهير بسبب إعلان لجهاز كشف سرطان الثدي

“الغذاء والدواء” تستدعي إحدى المشاهير بسبب إعلان لجهاز كشف سرطان الثدي
weam.co/613695
الرياض - الوئام

استدعت الهيئة العامة للغذاء والدواء إحدى مشاهير “التواصل الاجتماعي” بعد أن سوّقت ادعاءات غير دقيقة تؤكد قدرة جهاز على الكشف المبكر عن سرطان الثدي.

وكانت المسوّقة ظهرت في مقطع فيديو بمنشأة طبية لشرح ميزات جهاز Breastlight والتسويق له بادعاءات غير دقيقة.

وضبطت الهيئة المنتجات الموجودة لدى المنشأة الطبية، كما استدعت صاحبة الحساب لاستكمال الإجراءات النظامية.

وشددت الهيئة العامة للغذاء والدواء على أن هذا النوع من الأجهزة لا يمكن الاعتماد عليه في التشخيص ولا يغني عن الكشف بواسطة الأشعة السينية (الماموغرام).

ولفتت إلى أن الإعلان عن أي جهاز أو منتج طبي يتطلب الحصول على تصريح مسبق من الهيئة التي تتحقق من صحة الادعاءات الطبية بالإعلان، ومن وجود أبحاث إكلينيكية معتبرة تثبت سلامة وكفاءة الجهاز، مشيرة إلى أن مخالفة هذا الأمر يعرض المخالف لعقوبات لائحة رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية.

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