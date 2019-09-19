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الـ89‎

بالصور.. تعليم الأفلاج يتوشح بالأخضر احتفاءً باليوم الوطني

بالصور.. تعليم الأفلاج يتوشح بالأخضر احتفاءً باليوم الوطني
weam.co/613697
الأفلاج ـ الوئام

توشحت المباني التعليمية بتعليم الأفلاج باللون الأخضر احتفاءً بمناسبة اليوم الوطني 89 كما أنهت إدارة التعليم استعدادها للاحتفال بهذه المناسبة بحزمة من البرامج.

وكانت المباني التعليمية بالأفلاج قد تزينت اليوم الخميس باللون الأخضر واتشحت بالأعلام السعودية.

كما رسمت إدارة التعليم خطة زمنية جدولت خلالها تنفيذ حزمة من البرامج الوطنية بالمدارس تنطلق الأربعاء القادم وإطلاق عدد من المبادرات الوطنية.

واستعدت الإدارة لإقامة حفل خطابي يوم الخميس القادم يراعاه المحافظة وتشارك فيه المدارس ومنسوبي التعليم بالمحافظة.

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