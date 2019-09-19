“البيئة”: 45.6 ألف طن إنتاج الزراعة العضوية للمملكة في 2018

الرياض- الوئام

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن إنتاج المَزارع العضوية وتحت التحول في المملكة بلغ خلال العام الماضي، 45,630 طن، في مساحة إجمالية بلغت 15,740 هكتار بزيادة قدرها 12% عن العام 2017.

وأوضحت الوزارة في تقريرها السنوي للعام 2018م، أن إنتاج المَزارع العضوية والمزارع تحت التحول، تنوَّع ما بين الخُضار والفواكه والنخيل والحبوب، إضافة إلى الأعلاف والنباتات الطبية والعطرية.

وأشارت إلى أن مَزارع الفواكه العضوية وتحت التحول جاءت في مقدمة المَزارع من حيث حجم الإنتاج والمساحة، حيث بلغ إنتاجها 20,363 طن وبمساحة إجمالية بلغت 10,149 هكتار، تلتها مَزارع النخيل العضوي بـ 12,206 طن وبمساحة قدرها 3,658 هكتار، ثم مَزارع الخضار العضوية بإنتاج وصل إلى 5,517 طن ضمن 692 هكتار، يليها الأعلاف العضوية بـ 4,311 طن ومساحة 729 هكتار، والحبوب العضوية بـ 1,734 طن ومساحة 460 هكتار، وأخيراً النباتات الطبية والعطرية بإنتاج وصل إلى 1,497 طن وبمساحة 51 هكتاراً.

يُذكر أن مجلس الوزراء أقر بالقرار رقم 324، الخطة التنفيذية لسياسة الزراعة العضوية، التي تتضمن تقديم الدعم المباشر للمَزارع العضوية والمَزارع التي تحول نشاطها إلى الزراعة العضوية، وتعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة وبشكل مستمر على تطوير قطاع الأغذية العضوية منذ 13 عاماً، حيث يعد هذا القطاع ناشئاً وجديداً مقارنة بالدول الأخرى، إلا أنه ينهض وينمو بسرعة.