توفي اليوم.. من هو زين العابدين بن علي أول ضحايا الربيع العربي؟

متابعات- الوئام

توفي الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، في أحد مستشفيات جدة، اليوم الخميس، عن عمر ناهز 83 عامًا، بعدما تعرض مؤخرًا لوعكة صحية ألزمته دخول المستشفى.

وجاءت وفاة “بن علي” الذي يعد أول الرؤساء ضحايا الربيع العربي، بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية التونسية التي سيخوض دورتها الثانية المرشحان قيس سعيّد ونبيل القرْوي.

وكان محامي الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، أكد في تصريحات صحفية في وقت سابق، أن الرئيس التونسي الأسبق يعاني من أزمة صحية، وتم نقله للمستشفى في السعودية، حيث يقيم منذ 2011، وذلك عندما سُئل عن الحالة الصحية، في تصريح هو الأول منذ 8 سنوات يتحدث فيه المحامي أو أسرة “بن علي” عن حالته الصحية.

وولد زين العابدين بن علي، في 3 سبتمبر 1936، وتزوج من ليلى بن علي “ليلى الطرابلسي” التي شغلت منصب رئيسة منظمة المرأة العربية، ولديها ثلاثة أطفال نسرين وحليمة ومحمد زين العابدين، وللرئيس “بن علي” أيضًا ثلاث بنات من زواجه الأول “غزوة ودرصاف وسيرين”.

وشغل “بن علي” منصب رئيس الجمهورية التونسية منذ 7 نوفمبر 1987 حتى الإطاحة به في 14 يناير 2011، ويعد الرئيس الثاني لتونس منذ استقلالها عن فرنسا عام 1956 بعد الحبيب بورقيبة.

كما شغل العديد من المناصب قبل توليه الرئاسة التونسية منها عمل لفترة قصيرة كملحق عسكري في المغرب وإسبانيا ثم عين مديرًا عامًا للأمن الوطني في 1977، كما عين سفيرًا إلى بولندا لمدة أربع سنوات، ثم عين بعدها وزير دولة ثم وزير مفوض للشؤون الداخلية قبل أن يعين وزيرًا للداخلية في 28 أبريل 1986، ثم تولى منصب رئيس الوزراء في أكتوبر 1987، حتى أصبح رئيسًا لتونس بعدها بشهر في نوفمبر 1987، وأعيد انتخابه وبأغلبية ساحقة في كل الانتخابات الرئاسية التي جرت، وآخرها كان في 25 أكتوبر 2009.

في ديسمبر 2010، اندلعت شرارة المظاهرات، بعد إحراق الشاب التونسي محمد البوعزيزي نفسه، تعبيرًا عن غضبه على بطالته، وبعد وفاته في يناير 2011 أعلن الرئيس التونسي الأسبق إقالة عدد من الوزراء بينهم وزير الداخلية، كما أعلن عزمه عدم الترشح لانتخابات الرئاسة عام 2014، مع زيادة الاضطرابات، اضطر “بن علي” إلى التنحي عن السلطة، وتوجه أولًا إلى فرنسا التي رفضت استقباله خشية حدوث مظاهرات للتونسيين فيها، فلجأ إلى السعودية حتى توفى بالمملكة.