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“الدفاع” تنهي استعداداتها لتنفيذ التمرين البحري المختلط (الموج الأحمر – 2)

“الدفاع” تنهي استعداداتها لتنفيذ التمرين البحري المختلط (الموج الأحمر – 2)
weam.co/613742
واس- الوئام

تنطلق مناورات التمرين البحري المختلط (الموج الأحمر – 2)، الأحد المقبل، بمشاركة الدول المشاطئة للبحر الأحمر (الأردن – مصر – السودان – جيبوتي – اليمن – الصومال) والقوات الجوية الملكية السعودية وحرس الحدود السعودي وذلك في منطقة عمليات الأسطول الغربي في البحر الأحمر.

ويعد هذا التمرين من التمارين المهمة والقوية التي تنفذها القوات البحرية الملكية السعودية بمشاركة الدول المطلة على البحر الأحمر، الذي يهدف الى تعزيز الأمن البحري للدول وتأمين حماية المياه الإقليمية وتعزيز التعاون العسكري، وتبادل الخبرات القتالية بين القوات المشاركة في هذا التمرين، ويشتمل التمرين على عدد من الفرضيات التي خطط لها مسبقًا بشكل دقيق ويتوافق مع ما تمتلكه القوات البحرية من قدرات قتالية ومنظومات بحرية متطورة تعزز من الجاهزية القتالية لقواتنا البحرية.

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