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التحالف: اعتراض وتدمير “زورق مفخخ” أطلقته ميليشيا الحوثي من الحديدة

التحالف: اعتراض وتدمير “زورق مفخخ” أطلقته ميليشيا الحوثي من الحديدة
weam.co/613751

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي بأن منظومة القوات البحرية للتحالف رصدت صباح اليوم الخميس (19 سبتمبر 2019م) محاولة للميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران بالقيام بعمل عدائي وإرهابي وشيك بجنوب البحر الأحمر باستخدام زورق مفخخ ومسير عن بعد ، قامت الميليشيا الحوثية الإرهابية بإطلاقه من محافظة الحديدة.
وبين العقيد المالكي أنه تم تدمير الزورق المفخخ والذي يمثل تهديداً للأمن الإقليمي والدولي وتهديداً لطرق المواصلات البحرية والتجارة العالمية .
وشدد العقيد المالكي على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة بتنفيذ الإجراءات الصارمة والرادعة ضد هذه الميليشيا الإرهابية وتحييد وتدمير مثل هذه القدرات والتي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.

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