التعليقات: 0

البرلمان البريطاني يدعو إلى إعلان المخابرات الإيرانية منظمة إرهابية

البرلمان البريطاني يدعو إلى إعلان المخابرات الإيرانية منظمة إرهابية
weam.co/613755

قالت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، اليوم، إن البرلمان البريطاني يدعو إلى تسمية قوات الحرس الثوري الإيراني والاستخبارات الإيرانية بالإرهاب.

وأشارت المنظمة في بيان لها إلى أن مجلس العموم البريطاني اتفق مع زعيمة المعارضة الإيرانية، مريم رجوي على تقييد مصادر وأرصدة قوات الحرس للنظام الإيراني لصالح الشعب الإيراني والسلام والأمن في المنطقة.

وبينت المنظمة في بيانها، أن مجلس العموم يأخذ بنظر الاعتبار مؤامرة التفجير في تجمع المقاومة الإيرانية في باريس في يونيو 2018، فضلًا عن أن النظام الإيراني أكبر خطر ليس فقط على الشعب الإيراني، وإنما على الاستقرار في المنطقة والسلام في العالم.

وأعلن 37 من نواب البرلمان البريطاني من جميع الأحزاب بمن فيهم وزراء سابقون كبار دعمهم للمشروع، وحثوا الحكومة البريطانية على إعلان قوات الحرس واستخبارات النظام الإيراني منظمات إرهابية خارجية.

روابط ذات صلة

بومبيو بعد لقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان: لن يتم التسامح مع سلوك النظام الإيراني

بومبيو بعد لقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان: لن يتم التسامح مع سلوك النظام الإيراني

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يستقبل بومبيو لبحث تداعيات الاعتداء على منشأتي أرامكو

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يستقبل بومبيو لبحث تداعيات الاعتداء على منشأتي أرامكو

الكويت.. الجيش يرفع حالة الاستعداد القتالي للحالة القصوى رقم (1)

الكويت.. الجيش يرفع حالة الاستعداد القتالي للحالة القصوى رقم (1)

ترامب: خيارات عدة للرد على إيران فيما يتعلق بهجوم أرامكو

ترامب: خيارات عدة للرد على إيران فيما يتعلق بهجوم أرامكو

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>