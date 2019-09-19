اليوم_الوطني_السعودي_89 .. شعب مبايع وقيادة عينها على المستقبل

الوئام-الرياض

لا تخطئ العين المنصفة أبداً الإنجازات التي تحققها المملكة وقيادتها الرشيدة الواعية خلال السنوات الأخيرة على كل الأصعدة، ويبدو واضحا وجليا حرص خادم الحرمين الشريفين،الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين ،الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز على المستقبل منذ أن انطلقت رؤية المملكة 2030 انطلاقا لسبر أغوار المستقبل بكل تفاصيله صناعيا واجتماعيا وتكنولوجيا وسياحيا وعلميا على صعيد بناء البشر و الحجر.

وها هي تنطلق استعدادات الاحتفال باليوم الوطني الـ89 للمملكة لتحيي تاريخا مجيدا و تثمن حاضرا عظيما ناجحا وخلاقا على كل المستويات.

بدأت مناطق المملكة، في الاستعدادات للاحتفال باليوم الوطني الـ89، من خلال الأنشطة والفعاليات التي أعلنتها كل منطقة على حدة.

حيث تنظم إمارة منطقة عسير احتفالات بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة, ضمن فعاليات “همة حتى القمة”، وذلك من خلال حزمة من العروض الفنية والشعبية التي يمتد عرضها على مساحة أربعة كيلومترات ، بدءا من جامع الملك فيصل وصولاً إلى حديقة أبو خيال على الحزام الدائري الغربي لمدينة أبها.

وتتوزع فعاليات الاحتفال على 6 منصات رئيسة بشاشات عرض عملاقة، ومسارح تستقبل الفقرات الترفيهية والشعبية, بالإضافة للمسيرات الاستعراضية والعروض الثراثية والثقافية والترفيهية، ليكون أهالي مدينة أبها والقرى المحيطة بها على موعد مع استعراض خاص غير مسبوق يقام للمرة الأولى في منطقة عسير، حيث تعكس فقرات الحفل قيم الاعتزاز والفخر بالأبطال المرابطين على الحد الجنوبي، وتُثمن تضحياتهم في إطار استعراضي يترجم المشاعر الوطنية الراسخة في قلوب كافة أطياف المجتمع ويجسد معاني الصمود وأعلى درجات الجاهزية والاستعداد الممزوجة بمواصلة مسيرة التنمية والتطور. وتبدأ فعاليات الاحتفال يوم 23 محرم 1441 هجري الموافق 22 سبتمبر 2019 من الساعة 2 ظهراَ وحتى الساعة 11 مساءً، لتجسد فقراتها الثوابت الوطنية وتقدم رسالة واضحة تحمل معاني الوحدة الوطنية وترابط كافة مناطق المملكة.

وبدأت العاصمة الرياض تتوشح الأخضر استعدادا ليوم الوطن، وذلك بالتزامن مع إنهاء أمانة العاصمة المقدسة تزيين شوارع وميادين مكة المكرمة وإظهارها في أحسن حُلة احتفاءً بذكرى اليوم الوطني 89.

وأوضح مدير إدارة الإنارة بالأمانة المهندس عمر بابقي، أن الأمانة قامت بتركيب (1200) علم للمملكة العربية السعودية على أعمدة الإنارة في عدد من المواقع بشوارع العاصمة المقدسة، إضافةً إلى تركيب (500) كشاف LED مضيء موجه باللون الأخضر، مشيرًا إلى تركيب أشرطة LED مضيئة لتزيين أعمدة الإنارة بطول (100) الف متر، مؤكداً أن هذه التجهيزات تأتي حرصاً من أمانة العاصمة المقدسة على المشاركة في هذه المناسبة الغالية على قلوب الجميع والاستعداد لهذا الحدث الوطني الكبير الذي يمثل أهمية خاصة لجميع السعوديين.

ورفع رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة الشرقية وأمانتها العامة، التهاني والتبريكات لقادة البلاد – حفظهم الله – وللشعب الكريم، بمناسبة حلول مناسبة الـ89 للمملكة، مؤكدين أن اليوم الوطني هو يوم الوحدة والاتحاد تحت راية واحدة وكلمة سواء ويمثل نقطة تحوُّل كُبرى في تاريخ المملكة الحديث، مشيدين بما تمر به البلاد حاليًا من نهضة كُبرى على مختلف الأصعدة والمجالات كافة، عاهدين أن يكونوا عونًا مخلصًا في تنفيذ مقاصد وأهداف رؤية المملكة 2030م.

كما رفع الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للنقل الجماعي “سابتكو” المهندس خالد الحقيل التهنئة للقيادة الرشيدة، بمناسبة حلول اليوم الوطني الـ 89 للمملكة. وقال في كلمة له بهذه المناسبة: “لقد ارتسمت على أرض المملكة مسيرة توحيد في ملحمة وطنية تمكَّن فيها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله – من جمع قلوب أبناء وطنه وعقولهم على هدف واعد نبيل، قادهم في سباق مع الزمان والمكان في سعي لعمارة الأرض، بتوفيق الله وما حباه الله من حكمة مرسياً قواعد وأسس راسخة لوطن الشموخ على هدى من كتاب الله الكريم وسنة رسوله الأمين، صلى الله عليه وسلم، فتحقق هدفه، فنشر العدل والأمن والرخاء، وفي هذا اليوم نعيش مرحلة مهمة من مراحل مسيرة التنمية، تنطلق نحو آفاق المجد، وفق رؤية طموحة يقوم عليها شباب وبنات هذا الوطن، مكملين مسيرة تنمية وطن وفق رؤية المملكة 2030.

فيما حرص عدد من الدول الشقيقة على إقامة عدد من الفعاليات احتفالا باليوم الوطني 89 للملكة، حي تقيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض عدداً من الفعاليات ابتداءً من اليوم وحتى 23 سبتمبر الجاري، منها النارية والمراكب الشراعية “البوانيش”, وغيرها، وذلك تأكيداً لروابط الوحدة والانتماء بين الشعبين الشقيقين، إلى جانب توطيد علاقات الأخوة والتعاون بينهما تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين – حفظهما الله -. وستتضمن احتفالات هيئة البحرين للسياحة والمعارض باليوم الوطني الـ 89 فعاليات وأنشطة مثل الألعاب من الفعاليات والأنشطة.

كما تقدمت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) ممثلة في مكتبها الإقليمي للشرق الأدنى وشمال إفريقيا بالقاهرة، بأسمى آيات التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، وللشعب السعودي الكريم، بمناسبة اليوم الوطني 89.

فيما عبّر عدد من مسؤولي ومواطني المدينة المنورة عن تهنئتهم الخالصة للقيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة ، مشيرين إلى ما تنعم به البلاد الآن من نهضة تنموية تعاقب عليها أبناء المؤسس ـ رحمه الله ـ حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – رعاه الله – وأيده بنصره في سبيل خدمة الوطن والمواطنين وتقديم كل سبل الراحة لهم.