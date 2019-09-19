التعليقات: 0

وفاة طفل دهسا تحت عجلات حافلة في الباحة

وفاة طفل دهسا تحت عجلات حافلة في الباحة
weam.co/613778

لقي طفل مصرعه، اليوم، دهسا تحت عجلات حافلة تابعة لمدرسة خاصة في الباحة، وباشرت الجهات الأمنية التحقيق في الحادثة وكشف ملابساتها.

وقالت مصادر لـ”الوئام”، إنه أثناء إنزال حافلة خاصة تتبع لمدرسة خاصة أحد الطلاب من جنسية لبنانية من المركبة، تعرض للدهس.

وقالت إدارة مرور منطقة الباحة، إن أحد سائقي الحافلات الخاصة من جنسية باكستانية تابعة لمدرسة أهلية بإنزال طالب روضة في الخامسة من عمره وباعتقاد السائق أن الطالب قد مر من خلف الحافلة، إلا أنه توجه من أمامها لتمر المركبة من فوقه. وأضافت أنه تم نقله على وجه السرعة إلى المستشفى إلا أنه توفي.

روابط ذات صلة

الجبير: على المجتمع الدولي أن يتخذ موقفا صارما تجاه سلوكيات إيران الإجرامية

الجبير: على المجتمع الدولي أن يتخذ موقفا صارما تجاه سلوكيات إيران الإجرامية

الجبير يستعرض مع الممثل الخاص لرئيس الوزراء البريطاني سبل تعزيز العلاقات الثنائية

الجبير يستعرض مع الممثل الخاص لرئيس الوزراء البريطاني سبل تعزيز العلاقات الثنائية

السفارة في الفلبين تحذر من أمر خطير فيما يتعلق باستقدام العمالة المنزلية

السفارة في الفلبين تحذر من أمر خطير فيما يتعلق باستقدام العمالة المنزلية

عاجل .. خادم الحرمين: الهجمات على أرامكو إجرامية وتستهدف أمن واستقرار المنطقة وإمدادات الطاقة العالمية

عاجل .. خادم الحرمين: الهجمات على أرامكو إجرامية وتستهدف أمن واستقرار المنطقة وإمدادات الطاقة العالمية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>