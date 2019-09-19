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شاهد.. أعيان قبيلة آل فاضل يحتفون بالشاعر خويتم.. ويهدونه “جيب 2019”

شاهد.. أعيان قبيلة آل فاضل يحتفون بالشاعر خويتم.. ويهدونه “جيب 2019”
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زار وفد من قبيلة آل فاضل من آل خالد بني الحارث، الشاعر خويتم بن سعد آل مرير الحارثي، وقدموا له هدية “سيارة جيب لاندكروزر 2019″، تكريما له لعفوه عن قاتل ابنه.

ولقي معتز خويتم الحارثي مصرعه على يد زميله داخل مدرسة في الرياض.

والطالب يبلغ من العمر 12 عاماً بالصف السادس الإبتدائي بمدرسة بشر بن الوليد الابتدائية بحي ضاحية لبن بالرياض، وتوفي الإثنين الماضي مخنوقًا على يد زميل له، وأعلن والد الضحية العفو عن المتهم.

وجاء إعلان العفو بعد أن ووري الطالب معتز الثرى في مقبرة النسيم بالرياض.

إلى ذلك، أشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بزيارة ذوي “خويتم الحارثي”، واعتبروه مثلا رائعا للتسامح.

وشيع جثمان الطالب، الثلاثاء الماضي،  بعد أداء الصلاة عليه في مسجد الراجحي بالرياض.

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