“نساند” يخرج 15 مستثمرا جديدا ويوقع اتفاقيات شراكة ويطلق مبادرة صناعية للتميز

الوئام-الرياض

احتفى مجلس “نساند™” أمس الأربعاء وذلك في مقر (سابك) الرئيس في الرياض، بتخريج 15 مستثمر جديدا، ليصبح العدد الإجمالي للخريجين للعام الجاري 22 مستثمراً مؤهلاً لبدء مشاريع ستسهم في خلق 1695 وظيفة و رفد الناتج المحلي بأكثر من 4.3 مليار ريال سعودي

كما تم توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم لشراكات استراتيجية، وإطلاق مبادرة”نساند التميز” والتي تهدف لتحسين كفاءة تشغيل المصانع السعودية بما يحقق التميز التشغيلي، والذي سيمكنها من تحسين أدائها وتنافسيتها في الأسواق مما يساهم في تحقيق أهداف القطاع الصناعي وتنمية المحتوى المحلي.

يأتي هذا الحدث ضمن منجزات برنامج ” نساند™ ” الذي أطلقته (سابك) مطلع عام 2018م، كجزء من التزامها بتحفيز الصناعة المحلية وتمكين رؤية 2030 من خلال عدة محاور منها: زيادة مشاركة القطاع الخاص بالناتج المحلي، وتخفيض معدل البطالة، وزيادة مساهمة الصادرات غير النفطية.

ومن شأن هذه الاتفاقيات والمشاريع خدمة عدة قطاعات تشمل: مواد البناء، المعدات والأدوات، والمستلزمات الطبية، والمعادن، والبلاستيكيات، والطاقة المتجددة, و الكيماويات المتخصصة.

بهذه المناسبة، صرح المهندس فؤاد موسى نائب الرئيس لوحدة المحتوى المحلي وتطوير الأعمال، أن هذه الاتفاقيات تأتي كجزء من توجهات الشركة في دعم التوطين، مشيراً إلى أن (سابك) مستمرة في تعزيز مشترياتها المحلية من المواد والخدمات.

وأضاف: “نعتز بمنجزات “نساند™” الذي أصبح منصة وطنية لتوحيد جهود مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص, مما ساهم في تسهيل خطوات الاستثمار للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بما يعظم دورها في إنشاء قاعدة صناعية محلية تسهم في تنويع الاقتصاد الوطني ”

جدير بالذكر أن مجلس نساند™ يضم في عضويته إلى جانب (سابك) كلاً من وزارة العمل، وزارة الصناعة والثروة المعدنية، الهيئة العامة للاستثمار، منشآت، هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، ويعد المجلس الذراع التنفيذي لمحرك (سابك) للتوطين” نساند™ ” حيث يعقد ثلاثة اجتماعات سنوياً لمتابعة التقدم المحرز في جهود تحفيز المحتوى المحلي للقطاعات المستقبلية الواعدة بالإضافة إلى إطلاق الشراكات والمبادرات وتخريج أصحاب المشاريع المؤهلة للاستثمار المحلي.