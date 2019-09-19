التعليقات: 0

عمل الرياض و”التعليم النوعي” يوقّعان اتفاقية لتوطين 220 وظيفة

عمل الرياض و”التعليم النوعي” يوقّعان اتفاقية لتوطين 220 وظيفة
weam.co/613795
وقع مساعد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لقطاع العمل بمنطقة الرياض أحمد المطوع و العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة التعليم النوعي الدكتور محمد بن أحمد السريحي، اتفاقية تفاهم لتوطين الوظائف النوعية في القطاع التعليمي لتوظيف أكثر 220 شاب وشابة سعوديين في مشروعات الشركة التعليمية خلال العام الحالي 2019، بعد تدربيهم وتزويدهم بالمهارات والتأهيل اللازم بما يتلاءم مع احتياجات سوق العمل.
وأوضح المطوع أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار سعي الوزارة إلى رفع معدل التوطين وتحفيز القطاع الخاص على النمو الاقتصادي وتوطين الكوادر السعودية الشابة تماشياً مع مستهدفات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.

روابط ذات صلة

غرفة الطائف: اليوم الوطني الـ89 مناسبة عظيمة وانجازات دولية غير مسبوقة

غرفة الطائف: اليوم الوطني الـ89 مناسبة عظيمة وانجازات دولية غير مسبوقة

بتوجيه من أمير عسير.. محافظ المجاردة يقف على حالة مسنة تسكن خيمة

بتوجيه من أمير عسير.. محافظ المجاردة يقف على حالة مسنة تسكن خيمة

احتفال الهمة.. هيئة الترفيه تطلق العديد من الفعاليات بمنطقة الجوف

احتفال الهمة.. هيئة الترفيه تطلق العديد من الفعاليات بمنطقة الجوف

أمهات الطلاب بمكة: الطفولة المبكرة منحت أبناءنا الأم المعلمة

أمهات الطلاب بمكة: الطفولة المبكرة منحت أبناءنا الأم المعلمة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>