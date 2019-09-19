عمل الرياض و”التعليم النوعي” يوقّعان اتفاقية لتوطين 220 وظيفة

وقع مساعد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لقطاع العمل بمنطقة الرياض أحمد المطوع و العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة التعليم النوعي الدكتور محمد بن أحمد السريحي، اتفاقية تفاهم لتوطين الوظائف النوعية في القطاع التعليمي لتوظيف أكثر 220 شاب وشابة سعوديين في مشروعات الشركة التعليمية خلال العام الحالي 2019، بعد تدربيهم وتزويدهم بالمهارات والتأهيل اللازم بما يتلاءم مع احتياجات سوق العمل.

وأوضح المطوع أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار سعي الوزارة إلى رفع معدل التوطين وتحفيز القطاع الخاص على النمو الاقتصادي وتوطين الكوادر السعودية الشابة تماشياً مع مستهدفات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.