وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود

الرياض- الوئام:

أعلنت المدينة الطبية الجامعية بجامعة الملك سعود عن حاجتها لشغل وظائف صحية وإدارية شاغرة للرجال والنساء من حملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس فأعلى.

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف المطلوبة هي:

– أطباء / طبيبات (عدة تخصصات)

– مدير إدارة جودة المختبرات

– فني / فنية قلب وأوعية دموية

– فني / فنية تخطيط قلب

– مشرف مختبرات طبية

– أخصائي / أخصائية باحث علوم طبية

– مساعد باحث علوم طبية

– فني / فنية أطراف صناعية

– أخصائي وأخصائية قدم وكاحل

– أخصائي وأخصائية أشعة صوتية للقلب

– أخصائي وأخصائية محاكاة

– مساعد ومساعدة طبيب أسنان

– فني وفنية تخدير

– فني وفنية تخطيط مخ وأعصاب

– أخصائي وأخصائية علاج تنفسي

– أخصائي وأخصائية أشعة

– فني وفنية أشعة

– صيدلي إكلينكي

– مشرف أشعة مقطعية

– فيزيائي طبي

– أخصائي في تخصص الإرشاد الوراثي

– ممرض عام وممرضة عامة

– مساعد ومساعدة صحية

– مصور طبي

– منسق ومنسقة إداري صحي

– عامل وعاملة نظافة

مع ملاحظة أن الوظائف الصحة تتطلب شهادة التصنيف المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية والوظائف تتطلب إجادة اللغة الإنجليزية إجادة تامة تحدثاً وكتابة.

الوظائف تتطلب إجتياز كافة الاختبارات التقنية اللازمة.

وسيتم التقديم من خلال الرابط التالي:

https://medicalcity.ksu.edu.sa/ar/careers