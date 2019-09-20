امانة منطقة الباحة تنهي استعدادها لليوم الوطني 89

الباحة - الوئام - عايض ال ركبان:

أستكملت أمانة منطقة الباحة والبلديات التابعة لها بالمنطقة كافة استعداداتها وتجهيزاتها للإحتفال بذكرى باليوم الوطني التاسع والثمانين.

وأوضح أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط بأنه بمتابعة وتوجيه من قبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة قامت أمانة المنطقة والبلديات التابعة لها بتركيب أكثر من 20 ألف علم للمملكة العربية السعودية في أعمدة الإنارة وعلى أسوار المباني العامة وفي الشوارع والميادين والساحات بمدينة الباحة والمحافظات والمراكز بالمنطقة.

كما تم تركيب أكثر من ألفين لوحة في الطرقات تحمل صور ولاة الأمر يحفظهم الله وشعارات الحب والإنتماء للوطن والولاء لقيادتنا الرشيدة، بالإضافة إلى تركيب عقود الزينة والإضاءة الخضراء في المباني والمرافق والمنشآت البلدية احتفالاً وابتهاجاً باليوم الوطني الـ ٨٩.

وتحسين وتجميل مداخل المدن والطرق والمحاور الرئيسية والميادين والمنتزهات والحدائق والساحات البلدية ومواقع الاحتفالات والفعاليات الخاصة باليوم الوطني وتكثيف الخدمات البلدية في مدينة الباحة وجميع المحافظات والمراكز بالمنطقة.

مشيراً إلى أن أمانة المنطقة استكملت تجهيز المدرج المفتوح في منتزه الأمير حسام بالقيم بمدينة الباحة ويتسع لأكثر من ثلاثة آلاف شخص، والذي سيحتضن احتفال أهالي المنطقة بذكرى اليوم الوطني بحضور ورعاية صاحب السمو الملكي أمير منطقة الباحة يحفظه الله في مساء يوم الثلاثاء القادم، حيث يتضمن الحفل كلمات وقصائد وأوبريت وطني وألعاب نارية.

وأضاف الدكتور السواط بأن أمانة المنطقة ستقوم بتوزيع أكثر من 10 آلاف هدية إضافية من الأعلام والقبعات والقمصان المطرزة بالشعارات الوطنية والألوان الخضراء على طلاب المدارس والأطفال ومرتادي الأماكن العامة.

وأكد أمين منطقة الباحة على أن ما تعيشه بلادنا اليوم من انجازات كبرى في مختلف المجالات وأمن وأمان ما هو إلا نتيجة لما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام وعناية بالوطن والمواطن، ويأتي امتداداً للمسيرة المباركة التي أرسى دعائمها الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن طيب الله ثراه، وسار عليها أبناؤه الملوك البررة رحمهم الله، حتى عهدنا الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله وأدام عزهما.

سائلاً الله تعالى أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان وأن ينصر جنودنا البواسل المرابطين على الجنوبي وأن يكفينا ويصرف عنا شر الأشرار وكيد الفجار أنه سميع مجيب الدعوات.