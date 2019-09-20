القاهرة- الوئام:

تقدم لكم الوئام مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر في السوبر المصري، عندما يلتقى الأهلى مع الزمالك، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، فى قمة السوبر المصرى، المقرر إقامته وسط حضور 10 آلاف مُشجع.

ويخوض الأحمر المباراة بصفته حامل لقب بطولة الدورى فى الموسم قبل الماضى 2017 / 2018 فى المقابل يلعب الأبيض بصفته بطلا للكأس فى نفس الموسم.

مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر اليوم 20-9-2019 في السوبر المصري

حيث يسعى كلا القطبين للتتويج بالبطولة لإسعاد جماهيره قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد، نستعرض فى التقرير التالى 5 معلومات حول المواجهة المرتقبة.

مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر اليوم 20-9-2019 في السوبر المصري

تنطلق مباراة الأهلى والزمالك فى تمام السابعة مساءً على أن تنقل عبر قناة أون سبورت، كان اتحاد الكرة قد حدد الثامنة مساءً موعدا لانطلاق المباراة قبل أن يتم تقديم الموعد لمدة 60 دقيقة.

مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر اليوم 20-9-2019 في السوبر المصري

يدخل الفريق الأحمر المباراة معنويات مرتفعة بعد فوزه خارج أرضه على فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، بهدفين دون رد، فى ذهاب دور الـ32 من بطولة دورى أبطال إفريقيا، ليقترب من التأهل للدور التالى من البطولة، على عكس الزمالك الذى بات مُطالبا بتحقيق الفوز والتتويج بالبطولة بعدما هُزم فى مباراته الأخيرة أمام جينيراسيون فوت بطل السنغال، بهدفين مقابل هدف، فى إطار اذهاب دور الـ32 من البطولة نفسها.

مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر اليوم 20-9-2019 في السوبر المصري

ما جعل جماهيره تقلق قبل مباراة القمة المرتقبة، لاسيما فى ظل رغبة الأبيض فى التأكيد على جدارته هذا الموسم والتتويج بلقب السوبر، بعدما أخفق فى التتويج ببطولة الدورى الممتاز فى الموسم المنقضى على الرغم من تصدره جدول الترتيب لأسابيع كثيرة منذ بداية المسابقة قبل تراجعه فى الأسابيع الأخيرة، ليتوج به الأحمر للمرة الـ41 فى تاريخه وبفارق 8 نقاط عن أبناء ميت عقبة.

مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر اليوم 20-9-2019 في السوبر المصري

يفقد الأهلى فى مباراة القمة مدافعه أيمن أشرف، بعدما تعرض للإيقاف لطرده فى مباراة الأحمر أمام بيراميدز فى دور الـ16 ببطولة كأس مصر، والتى هُزم خلالها فريقه بهدف دون رد، ليودع منافسات الكأس مبكرًا، فيما سيغيب أيضًا سعد سمير، وكريم نيدفيد، عن قائمة الأحمر فى المباراة لتعرضهما للإصابة وعدم جاهزيتهما قبل المباراة.

مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر اليوم 20-9-2019 في السوبر المصري

ومن المتوقع أن يدفع السويسرى فايلر المدير الفنى للأهلى بتشكيل مكون من: محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وأحمد فتحى وياسر إبراهيم ومحمود متولى وعلى معلول فى الدفاع، وعمرو السولية وحمدى فتحى ومحمد مجدى أفشة ورمضان صبحى ووليد سليمان، فى الوسط، وصلاح محسن، فى الهجوم.

مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر اليوم 20-9-2019 في السوبر المصري

ينوى الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك إجراء عدد من التعديلات على تشكيل الزمالك فى مباراة الأهلى، وعلى رأسها إعادة المغربى أشرف بن شرقى، للتشكيل الأساسى بعد استبعاده من قائمة الأبيض فى المباراة الماضية ومشاركة محمد عنتر بدلاً منه.

مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر اليوم 20-9-2019 في السوبر المصري

حيث يُعد بن شرقى من الأعمدة الأساسية التى يعتمد عليها المدير الفنى الصربى منذ توليه مهمة قيادة الفريق، وذلك فى ظل حالة التألق للاعب المغربى منذ انضمامه للقلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، كما يدرس ميتشو إعادة عبد الله جمعة للمشاركة فى مركز الظهير الأيسر على حساب محمد عبدالشافى لزيادة الفاعلية الهجومية فى تلك الجبهة.

مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر اليوم 20-9-2019 في السوبر المصري

لذا من المتوقع أن يدفع المدير الفنى للأبيض بتشكيل مكون من:”محمد عواد فى حراسة المرمى، حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد الشافى فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما أشرف بن شرقى وشيكابالا أو محمد أوناجم ويوسف أوباما فى خط الوسط، مصطفى محمد فى خط الهجوم”.

مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر اليوم 20-9-2019 في السوبر المصري

فيما أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم حكام ألماني سيقوم بإدارة مباراة السوبر حيث يتكون الطاقم من : فليكس بريش حكما للساحة ويعاونه مارك بورش وستيفان لوب ، على أن تقوم لجنة الحكام بتعيين حكم مصري للقيام بمهمة الحكم الرابع.

مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر اليوم 20-9-2019 في السوبر المصري

سيتم توفير البث قبل المباراة