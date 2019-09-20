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جميعها سواء التجارية أو النفطية

الكويت ترفع المستوى الأمني للمرافق المينائية

الكويت ترفع المستوى الأمني للمرافق المينائية
weam.co/613848
الكويت- الوئام:

أصدر وزير الدولة لشؤون الخدمات ووزير التجارة والصناعة الكويتي خالد الروضان قرارا برفع المستوى الأمني للمرافق المينائية من (1) إلى المستوى (2).

وقالت مؤسسة الموانئ الكويتية في بيان صحفي اليوم الجمعة إن القرار الوزاري الذي حمل رقم (448) ينص على رفع المستوى الأمني للمرافق المينائية للبلاد جميعها سواء التجارية أو النفطية.

وأضافت أن القرار يشدد على اتخاذ كل جهة الاجراءات والتدابير اللازمة لحماية السفن والمرافق المينائية.

وأوضحت أن هذا القرار يأتي حفاظا على أمن البلاد وسلامة أراضيها وموانئها في ظل الاوضاع التي تمر بها المنطقة.

كانت وزارة الدفاع الكويتية قد أعلنت في وقت سابق أن الجيش ينفذ تدريبات جوية وبحرية للوصول إلى أعلى درجات الجهوزية والكفاءة القتالية نظرا للظروف التي تمر بها المنطقة .

يأتي ذلك بعد الهجمات على شركة ارامكو يوم السبت الماضي ، واعلن الحوثيون باليمن المسؤولية عنها.

غير أن السعودية قالت ان الهجمات نفذت باسلحة ايرانية ولم تنطلق من اليمن.

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