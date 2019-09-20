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أمين عام “الأمن الصناعي”: سرعة استجابة رجال الأمن الصناعي بأرامكو مفخرة وطنية

أمين عام “الأمن الصناعي”: سرعة استجابة رجال الأمن الصناعي بأرامكو مفخرة وطنية
weam.co/613866
واس- الوئام

أكد الأمين العام للهيئة العليا للأمن الصناعي العميد محمد الهبدان، للوفود الإعلامية المحلية والعالمية التي زارت معامل بقيق وخريص، أن سرعة الاستجابة وتفعيل خطط الطوارئ من قبل رجال الأمن الصناعي بأرامكو، مفخرة وطنية، كما أن الدعم الكبير والمساندة المستمرة من الأجهزة الأمنية المختصة تأكيد للعمل المؤسسي لمنظومة أمن المرافق الحيوية في المملكة.

وقال إنه بدعم مستمر من قبل صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس الهيئة العليا للأمن الصناعي، فإن جاهزية واحترافية أجهزة الأمن الصناعي في المرافق الحيوية، تعكس اهتمام القيادة الرشيدة بهذه المنظومة منذ 44 عاماً.

وشدد العميد الهبدان على أن نسبة التزام المرافق الحيوية بتعليمات الهيئة العليا للأمن الصناعي في مجالات السلامة والوقاية من الحريق والاستجابة للحالات الطارئة، متقدمة جداً.

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