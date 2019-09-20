تراجع سعر سلة خامات أوبك من النفط بمقدار 18 دولارًا

وكالات- الوئام

أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”، اليوم الجمعة، تراجع سعر سلتها من خامات النفط بمقدار 18 دولارًا للبرميل، أمس الخميس.

ووفقًا لحسابات أمانة أوبك التي نشرت في الموقع الإلكتروني للمنظمة، اليوم الجمعة، تراجع سعر سلتها المكونة من أربعة عشر خامًا إلى 64.39 دولار للبرميل، يوم الخميس، مقارنةً بـ 64.57 دولارًا في اليوم السابق عليه.

وتتكون سلة خامات أوبك المرجعية مما يلي:

مزيج الصحراء (الجزائر)، جيراسول (أنغولا)، جينو (الكونغو)، أورينتي (الإكوادور)، زافيرو (غينيا الاستوائية)، رابي لايت (غابون)، إيران الثقيل (إيران)، البصرة الخفيفة (العراق)، الكويت التصدير (الكويت)، السدر (ليبيا)، بوني لايت (نيجيريا)، العربية الخفيفة (المملكة

العربية السعودية)، مربان (الإمارات العربية المتحدة) ومري (فنزويلا).

كانت أسعار النفط، شهدت ارتفاعا عقب الهجمات على منشأت ارامكو يوم السبت الماضي.

وقال مصدر سعودي، الثلاثاء الماضي، إن إنتاج السعودية من النفط سيعود إلى معدلاته الطبيعية خلال فترة تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع.