نجران في عهد خادم الحرمين الشريفين.. مشاريع تنموية لمستقبلٍ مشرق #اليوم_الوطني89 #اليوم_الوطني

واس- الوئام

حظيت منطقة نجران والمحافظات والمراكز التابعة لها في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، بمشروعات تنموية وحيوية لمواكبة رؤية المملكة 2030، لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير سبل الرفاهية للمواطنين والمقيمين، بمتابعة سمو أمير منطقة نجران، وسمو نائبه.

وقامت أمانة منطقة نجران خلال العام المنصرم 1440هـ بتنفيذ حزمة من المشاريع التنموية بلغت 28 مشروعًا بلديًا، بقيمة إجمالية تقدر بـ 433،227،946 ريالًا.

وأوضح أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عيبان أن الأمانة نفذت 10 مشاريع للطرق والإنارة وأعمال السفلتة وتأهيل الشوارع بقيمة إجمالية تقدر بـ 250،610،314 ريالا، والجاري تنفيذها في عددٍ من أحياء مدينة نجران، كما قامت كذلك بتنفيذ 10 مشاريع للتحسين والتجميل والحدائق والمسطحات الخضراء بقيمة إجمالية 94،246،182 ريالا، إضافة إلى 8 مشاريع لدرء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار بقيمة 88،371،450 ريالا، والجاري تنفيذها في عددٍ من أحياء مدينة نجران.

وأبان المهندس عيبان، أنه تم الانتهاء من تنفيذ وتسلّم أعمال مشروعين للطرق والإنارة بقيمة 79،615،801 ريالا، ومشروع تطوير سوق الأعلاف والمواشي بحي صهبان بقيمة 5،549،463 ريالا.

وأفاد مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة نجران المهندس وبران بن مهدي آل عطشان، أن إجمالي مشروعات فرع وزارة النقل بالمنطقة تبلغ 24 مشروعاً بتكلفة إجمالية تقدر بـ 962.116.950 ريالاً، وتشتمل على 10 مشروعات للطرق بإجمالي أطوال 181 كيلو متراً، فيما بلغت عقود الصيانة 7 مشروعات بإجمالي أطوال 3.584 كيلو متراً، وبتكلفة إجمالية بلغت 171.564.900 ريال، إضافة إلى 7 مشروعات للصيانة الوقائية بقيمة إجمالية بلغت 119.387.104 ريالات.

وأشار مدير فرع وزارة النقل بالمنطقة إلى أن المشروعات المنفذة للطرق تضمنت 168 كيلو و800 متر طرق مزدوجة ،و11 كيلو و200 متر طرق مفردة بالمنطقة والمحافظات التابعة لها، فيما شملت عقود الصيانة صيانة الطرق المزدوجة بطول 707 كيلو مترات، وصيانة الطرق المفردة بطول 1848 كيلو متراً ، وصيانة الطرق الترابية بأطوال بلغت 1029 كيلو متراً ، وصيانة أعمدة الإنارة بطول 61 كيلو متراً.

وبيّن أن تكلفة مشروعات مبادرات وزارة النقل لرفع مستوى السلامة على الطرق بمنطقة نجران بلغت 30.155.000 ريال, واشتملت على مشروع تجهيزات أجهزة السلامة المرورية وتعديل وتحسين التقاطعات السطحية والمناطق الخطرة على شبكة الطرق بالمنطقة والمحافظات التابعة لها، ومشروع تنفيذ أعمال تقنية الاهتزازات التحذيرية على عدد من الطرق بالمنطقة، إضافة إلى مشروع تجهيزات السياج العالي الشد للطرق المفردة والمزدوجة على طريق نجران – السليل.

وأوضح مدير عام خدمات المياه بمنطقة نجران محمد بن حسين آل دويس، أن عدد المشاريع الجاري تنفيذها بلغت 27 مشروعاً وتجاوزت تكاليفها الإجمالية 123,1 مليون ريال ، مشيراً إلى أن هذه المشاريع تشمل شبكات وخطوط ناقلة وتوصيلات منزلية لمياه الشرب ومياه الصرف الصحي، وكذلك محطات الضخ والمعالجة لمياه الشرب ومياه الصرف الصحي التي ستعمل بعد اكتمال تنفيذها مع ما سبقها من مشاريع على رفع جودة خدمات المياه والصرف الصحي والتي بدورها تنعكس على صحة الإنسان والعيش في بيئة مثالية.