“تعليم مكة المكرمة” تطلق 73 برنامجًا تستهدف تعميق ‏‏التعاليم الإسلامية

واس- الوئام

تطلق الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، ممثلةً في إدارة نشاط الطالبات 73 برنامجاً ضمن خطتها التشغيلية تستهدف تعميق ‏‏التعاليم الإسلامية وتدعيم القيام لبناء الشخصية الإسلامية المتكاملة ومساندة المقررات الدراسية.

ويأتي ذلك في إطار التشجيع على ممارسة التعلم الذاتي في المجالات كافة وإكساب الطالبات القدرة على التجديد والابتكار والتعرف على كل جديد ومفيد في مجالات النشاط واكتشاف القدرات والمواهب وتنميتها التوجيه السليم وتنمية الثقة في النفس وتنمية الحاجات النفسية والاجتماعية والتعويد على العمل الجماعي المبني على التعاون والإيثار والتعويد على الجد و حسن استثمار الوقت وتنظيمه وإكساب القدرة على التخطيط والتطبيق وتحمل المسؤولية وفتح مجال المنافسة الشريفة وإيجاد فرص وبرامج ترويحية هادفه مناسبة وتحقيق وظائف تشخيصية وقائية وعلاجية لبعض المشكلات مثل مشكلات سوء التكيف والخجل والانطواء والأنانية ، فيما تُصنف مجالات النشاط إلى ستة مجالات وهي المجال الثقافي والاجتماعي، المجال العلمي، المجال الفني والمهني، مجال البرامج العامة والتدريب، ومجال التربية الصحية والبدنية.

كما سيطلق المجال الثقافي عدة برامج وزارية منها المسرح المدرسي والمهارات الأدبية، الحوار الطلابي، كتابة المقالة، والمهرجان الثقافي للصغار، كما سينفذ بدوره 5 برامج إضافية ومنها: الرسائل البريدية ومجالس الشعر الفصيح وبطاقتي اللغوية والأديبات الصغيرات والمدرب اللغوي، أما المبادرات التي سيفعلها المجال مبادرتين وهي: الحوار باللغة الصينية والمتحدثة البارعة ، وسيفعل يومين عالميين وهي: (اليوم الوطني السعودي واليوم العالمي للغة العربية.

من جانب آخر سينفذ المجال العلمي 6 برامج وزارية منها: مسابقة الكانجارو ،تطبيقات وأبحاث برنامج جلوب البيئي، ومسابقة موهوب،ومسابقة على الأخضر مشينا، ومشروع الأولمبياد الوطني للروبوت ، ومسابقة الأولمبياد الوطني للعلوم والرياضيات، وكذلك 5 برامج إضافية ممثلةً في برنامج بيئتي سر سعادتي، وتصميم العروض والأفلام العلمية، والإعجاز العلمي في القرآن والسنة، ورحلة إلى الفضاء ونادي الأفكار العلمية ومبادرتين وهي: مبادرة بيئتي حياتي و مبادرة التمكين الشخصي في القيادة, وتفعيل يوم عالمي واحد “‏الأسبوع العالمي للفضاء”.

أما المجال الاجتماعي فسيحوي 9 برامج وزارية وهي: بيعة وولاء ، وسفراء الوطن للتعريف بتراث الوطن ، والتطوع في الميدان التربوي، وتنمية القيم الوطنية “كن حذرا”, والمهرجان الوطني للتراث والثقافة ، والأولمبياد الوطني للتاريخ ، والتوعية البيئية والتنمية المستدامة ، والدراسات والتصاميم البيئية الجغرافية ويوم البيئية الإقليمية. أما البرامج الإضافية فعددها (2) وهي : برنامج زيارة المتاحف والمعالم السياحية وجائزة المبادرات المتميزة للعمل التطوعي في الميدان التربوي, وكذلك سينفذ المجال (3) مبادرات: “بادر بنات تفخر بخدمتكم ، كشافة تعليم مكة المكرمة بنات فخر المشاركة ، والمهارات التأهيلية لنزيلات سجن العاصمة المقدسة” وتفعيل يوم عالمي واحد “اليوم العالمي للتطوع”.

من جهةٍ أخرى سينظم لدى المجال الفني والمهني 7 برامج وزارية وهي: التعريف بأنواع الخط العربي والزخرفة الإسلامية ، والتعريف بأولمبياد التصميم الفني ، والتعريف بأولمبياد الرسم والتصوير التشكيلي، والتعريف بملتقى الفن والمهن ، والتعريف ببرنامج ريالي ، والتعريف بمسابقة أجيال ريالي، والتعريف بمسابقة نزاهة لمكافحة الفساد. أما البرامج الإضافية التي سيتم تنفيذها فعددها 3 برامج وهي: والتعريف ببرنامج مستقبلي الواعد ، والتعريف ببرنامج القصص الإلكترونية ، والتعريف ببرنامج أشغال معادن، والمبادرات التي سينفذها المجال الفني والمهني 2 وهي : مبادرة خارج أسوار المدرسة ومبادرة حس المكية للفنون البصرية، فيما سيفعل المجال يوم عالمي واحد “اليوم العالمي لمكافحة الفساد”.

وفي مجال البرامج العامة والتدريب سينفذ 5 برامج وزارية وهي: التعريف بمشروع تحدي القراءة العربي، والتعريف بالمؤتمر العلمي بقيادة الطلبة، والتعريف بمشروع الأولمبياد الوطني للمعلوماتية، والتعريف بالمشروع الوطني للتصاميم العلمية التقنية، والتعريف بمشروع ريادي، أما البرامج الإضافية فتحوي برنامجين وهي مهارات التوثيق وأسرار البرمجة للصغار ومبادرة واحدة بعنوان مبادرة مملكة التأليف وتفعيل يوم عالمي واحد “الأسبوع العالمي لريادة الأعمال”.

وأخيراً مجال التربية الصحية والبدنية والذي سينفذ البرنامج الوزاري وهو: برنامج التربية البدنية المعززة لصحة الطالبات ، وملتقى الرياضة أسلوب حياة كبرنامج إضافي، أما المبادرات فيبلغ عددها 5 مبادرات وهي : مبادرة سباق الجري ومبادرة لعبة كرة السلة ومبادرة من أجلك ومبادرة قدراتي ومبادرة العروض الرياضية وتفعيل يوم عالمي واحد “اليوم العالمي للشباب”.

يذكر أن مجالات النشاط تستهدف ‏رفع المستوى الفكري والثقافي بما يقدم معارف وخبرات جديدة والتعرف على الإمكانيات وتوجيه القراءة وحفزها للعطاء والإبداع وفتح مجالاته وتعميق الإيمان في النفوس من خلال التأملات في آيات الله ونعمه والدلائل على قدرته وحكمته و تنمية القدرة على ملاحظة الإعجاز العلمي في الآيات القرآنية والهدي النبوي والتدريب على الأسلوب العلمي في التفكير و بناء الشخصية الإسلامية المتكاملة المدركة لرسالتها المنتمية لمجتمعها وتنمية التفكير الجماعي واحترام الرأي الآخر و تنمية حاسة التذوق الفني والرؤية الجمالية للأشياء ونشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال لدى الطالبات وتنفيذ مخطط الأنشطة البدنية والحركية المعززة للصحة وقياس بعض عناصر اللياقة المرتبطة بالصحة.