الجنسية الإسبانية تحرم برشلونة من جهود فاتي في الكلاسيكو

وكالات- الوئام

وافق مجلس الوزراء الإسباني، اليوم الجمعة، على منح الجنسية لكل من أنسوماني (أنسو) فاتي لاعب فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم ولاعبة الشراع نيكول فان دير فيلدن.

وولد فاتي، 16 عاما، في غينيا بيساو خلال أكتوبر 2002 ولكنه يقيم في إسبانيا منذ 2009 كما درس وتدرب خلال السنوات الماضية في إسبانيا حتى شارك مع برشلونة في الموسم الحالي ليصبح ثاني أصغر لاعب يشارك في الدوري الإسباني على مدار تاريخ البطولة.

ومع حصوله على الجنسية الإسبانية، اليوم، أصبح من حق فاتي المشاركة مع المنتخب الإسباني في بطولة كأس العالم للناشئين (تحت 17 عاما) المقررة بالبرازيل والتي تنطلق في 26 أكتوبر المقبل وتستمر حتى 17 نوفمبر المقبل.

وكان الاتحاد الإسباني للعبة، مدعوما من المجلس الأعلى للرياضة، تقدم بطلب لمنح فاتي الجنسية الإسبانية.

وفي حالة مشاركة فاتي في مونديال الناشئين، سيغيب اللاعب عن صفوف برشلونة في عدة مباريات أبرزها مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد بالدوري الإسباني والمقررة في 27 أكتوبر المقبل ومباراتي الذهاب والإياب أمام سلافيا براغ التشيكي بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا والمقررتين في 23 أكتوبر والخامس من نوفمبر المقبلين.

ويمتد عقد فاتي مع برشلونة حتى 2022 إضافة لوجود بند في العقد يتيح تمديده لعامين آخرين ما يجعل فاتي عنصرا مهما في مستقبل الفريق الكتالوني.

كما تقدم الاتحاد الإسباني لرياضات الشراع ، مدعوما من قبل المجلس الأعلى للرياضة أيضا ، بطلب لتجنيس فان دير فيلدن التي شاركت في دورة الألعاب الأولمبية الماضية (ريو دي جانيرو 2016) باسم أروبا (منطقة حكم ذاتي داخل مملكة هولندا) فيما شاركت في بطولة العالم الماضية باسم إسبانيا من خلال تصريح خاص نظرا لأنها لم تكن قد حصلت بعد على الجنسية.