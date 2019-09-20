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ترامب: أمريكا جاهزة دائمًا لعمل عسكري ضد إيران

ترامب: أمريكا جاهزة دائمًا لعمل عسكري ضد إيران
weam.co/613908
وكالات- الوئام

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للصحفيين، بالبيت الأبيض، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة جاهزة دائما لعمل عسكري ضد إيران.

وأوضح أنه سيناقش الخيارات المتاحة بشأن إيران، لكنه أحجم عن التصريح بشأن ما إذا كان يعتزم اتخاذ أي إجراء.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج نقلا عن مصدر مطلع، أن ترامب سيجتمع بكبار مسؤولي مجلس الأمن القومي الأمريكي، اليوم الجمعة، لبحث المسارات الممكنة لاتخاذ إجراء بشأن إيران.

وسيشارك وزير الدفاع مارك إسبر ووزير الخارجية مايك بومبيو في المباحثات حسبما أكد ترامب.

يشار إلى أن مسؤولين من السعودية وأمريكا قالوا إن الطائرات المسيرة وصواريخ كروز المستخدمة في اعتداءات مطلع الأسبوع على منشآت أرامكو في بقيق وخريص من تصنيع إيران.

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