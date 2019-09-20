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الهلال ينهي تدريباته استعدادًا للاتحاد في الدوري

الهلال ينهي تدريباته استعدادًا للاتحاد في الدوري
الهلال والاتحاد بث مباشر
weam.co/613924
متابعات- الوئام

أنهى لاعبو فريق الهلال الأول لكرة القدم، مساء اليوم الجمعة، تدريباتهم، تأهبًا لمواجهة مضيفهم الاتحاد، في المباراة المقرر لها، غدًا السبت، ضمن لقاءات الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وركز المدير الفني للفريق الروماني رازفان لوشيسكو في الحصة التدريبية على الجوانب الفنية، وسط متابعة رئيس مجلس إدارة النادي فهد بن سعد بن نافل.

وشمل المران على محاضرة فنية، تطبيقات تكتيكية، مناورة على جزء من الملعب، ومن المقرر أن تغادر بعثة الفريق مساء اليوم إلى جدة استعدادًا لملاقاة الاتحاد غدا.

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