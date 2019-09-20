أردوغان يأمر باعتقال معارض بارز داخل السجن!

وكالات - الوئام

سعى كبير ممثلي الادعاء التركي في أنقرة اليوم الجمعة، إلى اعتقال السياسي المعارض المؤيد للأكراد السجين صلاح الدين دميرطاش في القضية ذاتها التي حكم عليه فيها بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وفي سبتمبر، أمرت محكمة أنقرة بالإفراج المشروط عن دميرطاش، المؤسس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد ، والمتهم بارتكاب تهم متعلقة بالإرهاب.

ومع ذلك، فقد تم وقف إطلاق سراحه لأنه حكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات وثمانية أشهر بتهمة الدعاية الإرهابية في كانون أول/ديسمبر الماضي من

قبل محكمة في اسطنبول.

واليوم الجمعة، خصمت محكمة اسطنبول المدة التي قضاها في الحبس من فترة محكوميته، وطلب محاموه الإفراج المشروط عنه.

وقال حزب الشعوب الديمقراطي إن ممثل الادعاء في أنقرة “اتخذ هذا الإجراء لمنع طلب الإفراج عن دميرطاش بكفالة، لأنه كان من المقرر إطلاق سراحه في

القضية الرئيسية ضده”.

وقال رمضان دمير أحد محاميي دميرطاش في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” لقد تم هذا في يوم لم تكن فيه أية عقبات تحول دون

إطلاق سراحه.

وأضاف سيزين تانريكولو، وهو نائب عن حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي، أن ممثل الادعاء في أنقرة طلب إلقاء القبض على دميرطاش في نفس القضية التي يحاكم فيها بالفعل “لمنع إطلاق سراحه”.

وقال تانيريكولو “إنهم يحاولون إبقاءه في السجن بالقوة”، مضيفًا أن المدعي العام يزعم الآن أن بعض القضايا في ملف التحقيق نفسه قد تم التغاضي عنها.